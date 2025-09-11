L'emozioni del calcio tedesco per una sfida di assoluto cartello in Bundesliga. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 20:32)

Tornano l'emozioni della Bundesliga. In programma venerdì 12 settembre alle ore 20:30 ci sarà la sfida tra Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte. I padroni di casa dopo il cambio allenatore cercano di ritrovare la via, urge vincere per non perdere il treno delle prime posizioni.

Dove vedere Leverkusen-Francoforte in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Valladolid e Almeria in programma venerdì 12 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio tedesco.

Il momento delle due squadre — Il Bayer Leverkusen è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Dopo la separazione da Xabi Alonso e il rapidissimo esonero di Ten Hag, le “aspirine” hanno deciso di ripartire da Kasper Hjulmand. A favore dei padroni di casa ci sono sicuramente i precedenti, nelle ultime cinque sfide, il Leverkusen ha sempre vinto.

Gli ospiti invece sono tra le sorprese del campionato e le due vittorie di fila danno morale e non poco. Servirà ripetersi per continuare a sognare in grande, ma l'avversario sulla propria strada è forse uno dei peggiori, visto il recente cambio d'allenatore. Il Francoforte però ha dalla sua un attacco che sembra aver iniziato col piglio migliore in assoluto.

Le probabili formazioni di Leverkusen-Francoforte — Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaïbi; Dōan, Uzun, Bahoya; Burkardt. .