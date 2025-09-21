Leverkusen-Gladbach: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming

L'emozioni del calcio tedesco per una sfida di assoluto cartello in Bundesliga. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 21 settembre - 04:32

Tornano l'emozioni della Bundesliga. In programma domenica 21 settembre alle ore 17:30 ci sarà la sfida tra Bayer Leverkusen e Gladbach.

Dove vedere Leverkusen-Francoforte in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Leverkusen e Gladbach in programma domenica 21 settembre alle ore 17:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio tedesco.

Il momento delle due squadre — Attualmente, il Bayer Leverkusen si trova al decimo posto in classifica con 4 punti, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, con un bilancio reti di 7 segnati e 6 subiti. Al contrario, il Borussia Mönchengladbach è in una posizione decisamente più complicata, occupando il sedicesimo posto con solo 1 punto, ottenuto grazie a 1 pareggio e 2 sconfitte, senza aver ancora realizzato gol e con una differenza reti di 0:5.

Il Bayer Leverkusen arriva a questa partita con prestazioni altalenanti, ma il vantaggio del campo potrebbe essere determinante, visto che la squadra di Kasper Hjulmand ha già ottenuto una vittoria casalinga in stagione. Dall'altra parte, il Borussia Mönchengladbach, sotto la guida di Eugen Polański, ha mostrato notevoli difficoltà sia in fase offensiva che difensiva, con una sconfitta già accumulata lontano da casa.

Le probabili formazioni di Leverkusen-Gladbach — Bayer Leverkusen 3-4-2-1: Flekken; Tapsoba, Quansah, Badè; Vazquez, Tape, Garcia, Grimaldo; Tillman, Tella; Schick. Allenatore Hjulmand

Borussia Monchengladbach 4-5-1: Nicolas; Diks, Elvedi, Chiarodia, Netz; Honorat, Reitz, Sander, Reyna, Hack; Machino. Allenatore Polanski