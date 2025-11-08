Leverkusen-Heidenheim: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Bayer Leverkusen e Heidenheim si affrontano sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:30 alla BayArena per la 10ª giornata di Bundesliga. Analisi del momento delle squadre, probabili formazioni, curiosità e streaming gratis del matchs

Stefano Sorce 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 00:08)

Sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:30, alla BayArena di Leverkusen, andrà in scena una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi ma entrambe desiderose di riscatto. Il Bayer Leverkusen, reduce da un duro ko contro il Bayern Monaco, sfida l’Heidenheim. Guarda ora FC Leverkusen-Heidenheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Leverkusen-Heidenheim in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Leverkusen-Heidenheim in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Leverkusen-Heidenheim sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Dopo settimane di crescita e risultati convincenti, il Leverkusen ha incassato una sconfitta pesante nel big match dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco (3-0). Un risultato che ha leggermente frenato l’entusiasmo delle “Aspirine”, ma che non cancella quanto di buono fatto finora: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 18 gol segnati e una media realizzativa di due reti a partita. La squadra di Kasper Hjulmand resta comunque in piena zona Europa e punta a riprendere la marcia davanti al proprio pubblico, dove ha costruito gran parte dei suoi successi stagionali. In particolare, c’è attesa per Christian Michel Kofane, autore di 3 gol consecutivi prima del recente digiuno, e per il ritorno di Patrik Schick, match winner in Champions League contro il Benfica.

L’Heidenheim arriva a questa trasferta con il morale misto. Il pareggio per 1-1 contro l’Eintracht Francoforte ha mostrato carattere e spirito di sacrificio, ma la squadra di Frank Schmidt non vince da quattro giornate di campionato, e il rendimento in trasferta è un serio problema: zero punti conquistati lontano da casa finora. Gli ospiti si presenteranno alla BayArena senza Conteh, Feller e Paqarada, ma con la voglia di mettere in difficoltà una delle grandi della Bundesliga.

Le probabili formazioni di Leverkusen-Heidenheim — Il Bayer Leverkusen dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1. In porta conferma per Flekken, protetto da una linea difensiva composta da Quansah, Badé e Tapsoba. Sulle fasce spazio alla spinta di Arthur e Grimaldo, mentre in mezzo agiranno Andrich, con la fascia da capitano, e García. Sulla trequarti Hofmann e Poku avranno il compito di supportare Patrik Schick, al rientro dal primo minuto e pronto a guidare l’attacco delle Aspirine.

L’Heidenheim, invece, non cambierà il suo classico 4-4-2 solido e compatto. Ramaj difenderà i pali, con Traoré, Mainka, Siersleben e Föhrenbach in difesa. A centrocampo ci saranno Beck, Niehues, Schoppner e Ibrahimovic, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Schimmer e Zivzivadze, entrambi chiamati a rompere il lungo digiuno di reti esterne della squadra.

Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur, Andrich, García, Grimaldo; Hofmann, Poku; Schick. Allenatore: Hjulmand.

Heidenheim (4-4-2): Ramaj; Traoré, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Beck, Niehues, Schoppner, Ibrahimovic; Schimmer, Zivzivadze. Allenatore: Schmidt.

Non perdere Leverkusen-HeidenheimIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.