Leverkusen-St.Pauli: diretta live, streaming e formazioni

Bayer Leverkusen e St Pauli si sfidano martedì 3 febbraio 2026 alle 20:45 alla BayArena nei quarti di finale di Coppa di Germania

Stefano Sorce 2 febbraio - 23:59

Alla BayArena, martedì 3 febbraio alle 20:45, va in scena Bayer Leverkusen-St.Pauli, match valido per i quarti di finale di Coppa di Germania. In palio c’è l’accesso alle semifinali della DFB-Pokal, in una sfida tutta Bundesliga che mette di fronte due squadre con ambizioni e priorità molto diverse.

Dove vedere Leverkusen-St.Pauli in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento delle due squadre — Il Bayer Leverkusen arriva a questo appuntamento con grande fiducia. Il successo per 1-0 contro il Borussia Dortmund nel turno precedente ha confermato la solidità difensiva della squadra, capace di soffrire senza perdere equilibrio nei momenti chiave. In campionato i rossoneri occupano il sesto posto con 35 punti, a ridosso della zona Champions, e hanno ritrovato continuità anche nei risultati: tre vittorie consecutive in Bundesliga, con sei gol segnati e una sola rete concessa. La DFB-Pokal rappresenta la strada più concreta per tornare ad alzare un trofeo, dopo il trionfo del 2023-24 e la semifinale raggiunta nella scorsa edizione.

Stagione decisamente più complicata per il FC St.Pauli, attualmente diciassettesimo in Bundesliga con appena 14 punti. La salvezza resta l’obiettivo primario, e questo potrebbe influenzare le scelte in Coppa. Il cammino in DFB-Pokal, però, è stato fin qui sorprendente: la vittoria per 2-1 sul Borussia Mönchengladbach ha dimostrato compattezza e spirito di sacrificio. Resta il dato preoccupante del rendimento esterno: una sola vittoria nelle ultime undici trasferte, con otto sconfitte complessive lontano da Amburgo.

Le probabili formazioni di Leverkusen-St.Pauli — Il Leverkusen dovrebbe presentarsi con una formazione molto competitiva, segnale chiaro di quanto il club tenga alla competizione. In porta confermato Blaswich, mentre la linea difensiva potrebbe essere impostata a tre con Andrich centrale, affiancato da Quansah e Bade. Sulle corsie spazio a Vazquez e Grimaldo, con qualità e dinamismo garantiti da Fernandez e Aleix Garcia in mezzo. In avanti Schick resta il riferimento offensivo, supportato da Maza e Poku.

Possibile turnover per il St.Pauli, con alcune rotazioni dettate dalla priorità campionato. Voll tra i pali, difesa a tre con Wahl, Robatsch e Mets. A centrocampo Stevens e Oppie agiranno sugli esterni, mentre Fujita, Rasmussen e Irvine saranno chiamati a dare equilibrio e copertura. In avanti fiducia alla coppia Kaars–Jones, incaricata di sfruttare le ripartenze.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick.

ST PAULI (3-5-2): Voll; Wahl, Robatsch, Mets; Stevens, Fujita, Rasmussen, Irvine, Oppie; Kaars, Jones.

