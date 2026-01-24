Leverkusen-Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Leverkusen-Werder Brema: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Alla BayArena va in scena una sfida che pesa parecchio per gli equilibri della parte alta e medio-bassa della classifica. Bayer Leverkusen-Werder Brema , in programma sabato 24 gennaio alle 15:30, apre il pomeriggio della 19ª giornata di Bundesliga con due squadre che arrivano sì da risultati diversi, ma accomunate dal bisogno di punti e risposte.

Il Leverkusen è chiamato a interrompere una mini-striscia negativa che ha rallentato la corsa europea, mentre il Werder cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone più pericolose. I precedenti recenti raccontano di un confronto tutt’altro che scontato, con gli ospiti capaci spesso di mettere in difficoltà le “Aspirine”.

Qui Leverkusen

Il momento del Bayer Leverkusen non è dei più brillanti. Il 2026 si è aperto nel peggiore dei modi per la squadra di Hjulmand, reduce da due sconfitte consecutive in Bundesliga che hanno fatto scivolare i rossoneri al sesto posto, seppur con una gara da recuperare. Le battute d’arresto contro Stoccarda e Hoffenheim hanno evidenziato problemi soprattutto nella fase difensiva e nella produzione offensiva.