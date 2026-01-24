Leverkusen-Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Alla BayArena va in scena una sfida che pesa parecchio per gli equilibri della parte alta e medio-bassa della classifica. Bayer Leverkusen-Werder Brema, in programma sabato 24 gennaio alle 15:30, apre il pomeriggio della 19ª giornata di Bundesliga con due squadre che arrivano sì da risultati diversi, ma accomunate dal bisogno di punti e risposte.
Il Leverkusen è chiamato a interrompere una mini-striscia negativa che ha rallentato la corsa europea, mentre il Werder cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone più pericolose. I precedenti recenti raccontano di un confronto tutt’altro che scontato, con gli ospiti capaci spesso di mettere in difficoltà le “Aspirine”.
Qui Leverkusen—
Il momento del Bayer Leverkusen non è dei più brillanti. Il 2026 si è aperto nel peggiore dei modi per la squadra di Hjulmand, reduce da due sconfitte consecutive in Bundesliga che hanno fatto scivolare i rossoneri al sesto posto, seppur con una gara da recuperare. Le battute d’arresto contro Stoccarda e Hoffenheim hanno evidenziato problemi soprattutto nella fase difensiva e nella produzione offensiva.
A preoccupare è anche la sterilità sotto porta: un solo gol segnato nelle ultime due gare, con un attacco che fatica a trovare continuità, anche a causa delle condizioni fisiche non sempre ottimali di Schick, spesso chiamato a reggere da solo il peso offensivo.
Qui Werder Brema—
Situazione diversa ma non meno delicata per il Werder Brema, che arriva a Leverkusen dopo il rocambolesco 3-3 contro l’Eintracht Francoforte. Un pareggio che ha lasciato sensazioni contrastanti: buone risposte offensive, ma anche la consapevolezza di aver lasciato per strada una vittoria importante, sfumata nei minuti finali. La squadra di Steffen occupa attualmente il 13° posto e non vince da diverse settimane.
Probabili formazioni—
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Andrich (c), Badé, Quansah; Hofmann, Maza, García, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick
Werder Brema (3-5-2): Backhaus; Pieper, Friedl (c), Coulibaly; Sugawara, Schmid, Lynen, Stage, Schmidt; Njinmah, Grull
