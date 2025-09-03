La USL Championship torna ad accendersi: scopriamo dove vedere il match gratuitamente in streaming live ed in diretta tv

Domenico Ciccarelli 3 settembre - 21:03

Ecco la USL Championship: sabato 6 settembre, alle ore 00:00 (ora italiana), si sfideranno Lexington e North Carolina. Sicuramente è una sfida che si preannuncia agguerrita, con le due squadre che vanno alla ricerca di punti preziosi per migliorare le rispettive classifiche.

Dove vedere Lexington-North Carolina in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove assistere il match che andrà in scena tra Lexington e North Carolina. Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per poter trasmettere la USL Championship: la partita, dunque, non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già iscritti sulla piattaforma.

Lexington-North Carolina come arrivano le due squadre alla gara — Il Lexington SC è stato sconfitto in casa 0-1 dal Las Vegas Lights FC in USL Championship. La partita si è decisa al 17° minuto, quando un’autorete sfortunata del portiere ha portato in vantaggio gli ospiti. Nonostante lo shock iniziale, ha reagito con intensità, costruendo diverse occasioni ma senza trovare il gol. La difesa ha tenuto bene per il resto del match, impedendo ulteriori pericoli. Migliore in campo per i padroni di casa Charlie Radcliffe, dominante in fase difensiva.

Anche il North Carolina FC arriva da una sconfitta: al First Horizon Stadium, ha perso 2-3 con il Hartford Athletic. Nonostante lo svantaggio iniziale, Oalex Anderson ha pareggiato al 34′, e Raheem Somersall ha ribaltato la situazione al minuto 80. Tuttavia, Hartford ha reagito: un autogol di Triston Hodge all’86′ e un gol di Adrián Diz in pieno recupero hanno deciso la partita. Il portiere Oliver Semmle si è distinto tra i padroni di casa con alcune parate cruciali, mantenendo la squadra in corsa fino alla fine.

Lexington e North Carolina si preparano alla sfida — Fino ad oggi, il North Carolina ha avuto la meglio nei confronti diretti degli ultimi anni, conquistando due vittorie negli ultimi tre match, compreso lo 0-1 dell'ultima sfida tra le due formazioni risalente all'ottobre 2023. Completa il bilancio un pareggio (2-2) arrivato in casa del NCFC. Il Lexington riuscirà ad invertire questo trend negativo?