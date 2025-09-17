Libertadores, River Plate-Palmeiras: diretta tv e streaming LIVE del match

Equilibrio totale e pronostico apertissimo, con la sensazione che ogni episodio potrebbe fare la differenza. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che si affrontano due tra le formazioni più complete e competitive del continente.

Stefano Sorce 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 12:19)

La Copa Libertadores entra finalmente nella fase calda: i quarti di finale si aprono nella notte italiana del 18 settembre alle ore 2:30, con la supersfida tra River Plate e Palmeiras, due squadre che per molti rappresentano le vere favorite al titolo.

Dove vedere River Plate-Palmeiras in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match River Plate-Palmeiras, in programma giovedì 18 settembre alle ore 02.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche sull'applicazione COMO TV.

Il momento delle due squadre — La squadra guidata da Marcelo Gallardo si presenta all’appuntamento forte del primato in campionato, consolidato dal successo in trasferta contro l’Estudiantes. Negli ottavi i “Millonarios” hanno sofferto più del previsto, superando il Libertad soltanto ai calci di rigore, ma hanno dimostrato ancora una volta carattere e solidità difensiva.

I brasiliani di Abel Ferreira hanno avuto un percorso più agevole, archiviando la pratica Universitario già all’andata con un netto 4-0 e gestendo poi senza patemi il pareggio nel match di ritorno. Attualmente terzi nel campionato nazionale, i “Verdão” arrivano alla sfida con buone sensazioni, anche se qualche recente inciampo lascia pensare a un approccio più cauto.

Felipe Anderson del Palmeiras controlla il pallone durante una partita di Copa CONMEBOL Libertadores 2025 tra Palmeiras e Universitario all’Allianz Parque il 21 agosto 2025 a San Paolo, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Le probabili formazioni di River Plate-Palmeiras — Il River Plate di Marcelo Gallardo dovrebbe scendere in campo con il classico 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà l’affidabilità di Armani, protetto in difesa dal quartetto formato da Bustos e Acuna sulle corsie laterali, con la coppia Martinez Quarta-Rivero al centro. A centrocampo spazio al dinamismo di Galoppo e Portillo, affiancati dall’esperienza di Perez. Sulla trequarti agirà il giovane talento Fernandez, incaricato di innescare le due punte: Salas e Driussi, chiamati a far saltare il banco in avanti.

Il Palmeiras di Abel Ferreira risponde con un solido 4-4-2. Tra i pali ci sarà il leader Weverton, con Khellven e Piquerez sugli esterni difensivi e la coppia centrale composta da GustavoGomez e Murilo. In mediana, ampiezza garantita da Moreno e l'ex Lazio Felipe Anderson, mentre in mezzo agiranno Mauricio ed Evangelista, pronti a dare qualità e inserimenti. Davanti, spazio a un tandem offensivo di grande fisicità e talento: Vitor Roque affiancato da Lopez, una coppia che promette di mettere in difficoltà la retroguardia argentina.

River Plate (4-3-1-2): Armani, Bustos, Martinez Quarta, Rivero, Acuna, Galoppo, Perez, Portillo, Fernandez, Salas, Driussi. Allenatore: Gallardo.

Palmeiras (4-4-2): Weverton, Khellven, Gomez, Murilo, Piquerez, Moreno, Evangelista, Mauricio, Felipe Anderson, Vitor Roque, Lopez. Allenatore: Ferreira.