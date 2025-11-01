Libertas Livorno-Rimini, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A2

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 18:02)

Scontro tra i piani alti della classifica. Ritorna la Serie A2 ed uno degli appuntamenti più affascinanti è quello che metterà di fronte la Libertas Livorno e il Rimini, tra le squadre più in forma della competizione in questo momento. La partita sarà un importante banco di prova per le due squadre, che misureranno le loro ambizioni domani, 2 novembre, alle 18:00.

Come arrivano al match le due squadre — La Libertas Livorno è tra le squadre più forti ed attrezzate di questo campionato. I toscani, infatti, vantano il secondo miglior storico del campionato (5-3), dopo il 6-2 di Verona e Pesaro, rispettivamente al primo e al secondo posto della Serie A2. Le ultime uscite sono state positive, tant'è che la Libertas vanta tre vittorie nelle ultime cinque partite. Al match, inoltre, si presenta con un grande successo in casa dell'Urania Milano per 98-60.

Rimini, invece, vanta una classifica meno scintillante, ma è comunque lì, con le stesse vittorie della Libertas, ma con una differenza punti segnati/subiti leggermente inferiore. Nonn c'è dubbio che i 626 punti incassati pesino molto, ed è proprio questo l'aspetto su cui dovrà lavorare principalmente la squadra romagnola se ambisce a grandi obiettivi nel corso di questa stagione. Alla sfida, peraltro, si presenta con due vittorie di fila.

I probabili quintetti di Libertas Livorno-Rimini — Date le due recenti vittorie questa settimana ai danni di Pesaro e Roseto, la squadra di Coach Dell'Agnello potrebbe partire con lo stesso quintetto, facendo una scelta nel segno della continuità, dati gli ottimi risultati conquistati. Anche la Libertas non dovrebbe apportare particolari modifiche, dati i buoni risultati conquistati fino ad ora.

Libertas Livorno: Filoni, Possamai, Tiby, Valentini, Woodson.

Rimini: Camara, Marini, Ogden, Robinson, Tomassini.

