Non perdere Libertas Livorno-Scafati: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Sfida di alta classifica al PalaMacchia, dove martedì 21 gennaio alle 20:45 la Libertas Livorno ospita Scafati nella 23ª giornata di Serie A2. Un vero e proprio scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi in chiave playoff.

Dove vedere Libertas Livorno-Scafati in diretta TV e streaming gratis

Libertas Livorno-Scafati sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Libertas Livorno-Scafati sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Livorno arriva all’appuntamento nel miglior momento della sua stagione. I toscani sono settimi in classifica con 28 punti e si presentano con tre vittorie consecutive, che hanno confermato la solidità del gruppo e la capacità di esprimersi ad alti livelli contro avversari diretti. Con 14 successi stagionali, la Libertas vuole continuare a spingere per scalare ulteriori posizioni.

    Scafati, però, non è da meno. I campani condividono lo stesso bottino di punti e occupano il sesto posto, ma soprattutto vantano il miglior trend dell’intero campionato: cinque vittorie di fila e grande fiducia nei propri mezzi. La sfida di Livorno promette equilibrio, intensità e spettacolo, con due squadre in piena corsa per un ruolo da protagoniste nella post-season.

    I probabili quintetti di Libertas Livorno-Scafati

    Entrambe le squadre dovrebbero confermare i quintetti che stanno garantendo continuità di risultati. Mix perfetto di esperienze, talento e incisività sotto canestro. Infatti, parliamo di due squadre che rientrano tra quelle con i migliori punteggi in fase offensiva.

    Libertas Livorno: Penna, Piccoli, Possamai, Tiby, Woodson

    Scafati: Allen, Iannuzzi, Mascolo, Mollura, Walker

