Turno decisamente importante per il Girone D delle qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026: gli ospiti continuano a sognare

Carmine Panarella 7 ottobre - 10:00

Il palinsesto delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 è ricchissimo di match decisivi e ci propone una sfida molto interessante: mercoledì 8 ottobre alle ore 15:00 la Libia ospita il Capo Verde: si preannuncia una sfida senza vere e proprie favorite, nonostante gli ospiti siano primi saldamente in classifica.

Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 15:00

Il momento delle due squadre — Il Capo Verde sta vivendo un vero e proprio sogno: 19 punti e primo posto in classifica, con la qualificazione ai Mondiali del 2026 vicinissima. Una ulteriore vittoria consoliderebbe ancor di più il primato, frutto di un sorprendente percorso. Non sarà però affatto facile, perché la Libia ha dimostrato di essere solida ed organizzata: trovandosi al terzo posto a quota 14 punti, una vittoria dei padroni di casa potrebbe rimescolare il mazzo di carte e creare nuovi equilibri nel Girone D.

Le probabili formazioni di Libia-Capo Verde — Libia (3-4-3): Tihar, Saleh, Eto'o, Yusuf, Salama, Alhibeeshi, Shreimy, Mabrouk, Akasha, Mariami, Issa. Allenatore: Aliou Cissé

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha, Moreira, Lopez, Diney, Paulo, Lenini, Semedo, Mendes, Arcanjo, Cabral, Livramento. Allenatore: Bubista