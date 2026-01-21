Lietkabelis-Trento: dove vedere l’Eurocup in Streaming e in TV

Alla Kalnapilio Arena il Lietkabelis ospita la Dolomiti Energia Trento in una sfida che, soprattutto per i padroni di casa, sa di ultima chiamata. La palla a due è fissata per le 18:00 e il contesto è chiaro.
I lituani sono in grande difficoltà di classifica e hanno bisogno di una scossa immediata, mentre Trento vuole consolidare la propria posizione nella parte centrale del Gruppo B e restare pienamente agganciata alla corsa qualificazione. I precedenti recenti sorridono agli italiani, vittoriosi in tre confronti consecutivi, elemento che aggiunge pressione a un Lietkabelis già fragile sul piano dei risultati.
Qui Lietkabelis—
Il Lietkabelis arriva dalla pesante sconfitta sul campo del Budućnost e continua a mostrare limiti evidenti, soprattutto in difesa e nelle gare casalinghe, dove il rendimento resta uno dei peggiori del girone.
Qui Trento—
La Dolomiti Energia Trento, al contrario, vive un buon momento emotivo dopo il successo di misura contro Panionios e ha dimostrato di saper reggere bene anche lontano dalla BLM Group Arena. L’organizzazione offensiva, la maggiore profondità del roster e una migliore continuità sui quaranta minuti fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte degli ospiti.
