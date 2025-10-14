Lietkabelis-Ulm, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Sfida molto interessante che può offrire diversi spunti anche in ottica futura: la stagione entra nel vivo

Carmine Panarella 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 09:06)

Torna la Eurocup con una sfida sicuramente molto interessante che ci potrà regalare emozioni e spettacolo: mercoledì 15 ottobre alle ore 18:00 si disputa la gara tra Lietkabelis e Ulm alla Cido Arena: si preannuncia una sfida senza vere e proprie favorite, nonostante gli ospiti siano partiti col piede giusto vincendo le precedenti due sfide.

Il match, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 18:00

Il momento delle due squadre — Lietkabelis con un trionfo e una sconfitta finora: questo terzo turno potrà essere molto importante per iniziare a definire gli equilibri del Gruppo B e per i padroni di casa rappresenta un'ottima occasione di far bene davanti al proprio pubblico. Dall'altro lato ci sarà però l'Ulm che è a punteggio pieno: soltanto il JL Bourg è riuscito a vincerne due su due in questa prima parte di stagione. Per questa motivazione, la gara in programma si prospetta molto equilibrata e ricca di spunti.

I migliori giocatori di Lietkabelis-Ulm — Per rendimento, valutazione media e punti, il migliore finora del Lietkabelis è senza dubbio Kristian Kullamae, mentre per l'Ulm è Mark Smith. Se invece andiamo ad analizzare la statistica dei rimbalzi, spiccano Paulius Danusevicius per i padroni di casa e Christian Sengfelder per gli ospiti.