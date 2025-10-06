L’ultimo incontro tra le due formazioni, disputato il 16 aprile 2025, si è concluso con un 3-0 a favore degli ospiti, un risultato che evidenzia la difficoltà storica del Deportivo nel contenere la potenza offensiva degli ospiti.

Stefano Sorce 6 ottobre - 01:09

Il prossimo match tra Deportivo La Equidad e Once Caldas, in programma il 7 ottobre alle ore 02.30 si preannuncia un confronto ricco di tensione e interessanti spunti tattici. La sfida vedrà confrontarsi due squadre dalle caratteristiche opposte: i padroni di casa puntano sulla solidità difensiva, mentre gli ospiti prediligono un approccio offensivo più dinamico

Il momento delle due squadre — Il Deportivo La Equidad sta vivendo una stagione complicata, trovandosi al 19º posto della classifica della Clausura. Con solo quattro vittorie in 33 partite, la squadra fatica a trovare continuità, come dimostrano i risultati delle ultime cinque gare: due pareggi e tre sconfitte. Nonostante le difficoltà, il team verde mantiene una certa organizzazione difensiva, cercando di contenere le avanzate degli avversari e limitare le occasioni da gol. In casa, inoltre, i padroni di casa sono sempre stati capaci di dare filo da torcere anche a squadre più quotate, rendendo il match imprevedibile.

Dall’altra parte, i Once Caldas arrivano alla partita con maggiore fiducia, grazie a tre vittorie nelle ultime cinque gare. Attualmente al 7º posto, la squadra bianca mostra un buon rendimento offensivo, con una media di 1,8 gol segnati nelle ultime dieci partite. Tuttavia, la trasferta rappresenta un punto critico: spesso la squadra cala in efficacia lontano dal proprio campo. Gli attacchi veloci e le ripartenze saranno fondamentali per cercare di perforare la difesa dei padroni di casa e portare a casa punti preziosi.

Le probabili formazioni di La Equidad-Once Caldas — La Equidad (4-3-3): Beltran, Mayo, Rodas, Vivas, Gomez, Quinones, Colorado, Castilla, Micolta, Bolivar, Parra. Allenatore: Lopez Fierro.

Once Caldas (4-4-2): Parra, Cuesta, Cuesta Santos, Riquett, Cardona, Barrios, Garcia, Mejia, Sanchez, Zapata, Gomez. Allenatore: Herrera.