Liga, Atletico Madrid-Rayo: diretta tv e streaming LIVE del match

I colchoneros di Simeone hanno raccolto solo sei punti nelle prime cinque partite e faticano soprattutto in difesa, mentre gli ospiti hanno vinto solo all’esordio e nelle ultime due trasferte non sono riusciti a segnare

Stefano Sorce 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 00:44)

La sesta giornata di Liga propone un derby madrileno Atletico Madrid-Rayo Vallecano che vale tantissimo. Mercoledì 24 settembre alle 21:30, al Metropolitano, i colchoneros ospitano il Rayo Vallecano in una sfida che potrebbe già pesare sul futuro di Diego Simeone.

La gara, valida per la sesta giornata della Liga, sarà trasmessa anche in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato spagnolo. La visione è possibile tramite smart TV, pc, tablet e dispositivi mobili.

Il momento delle due squadre — Sei punti in cinque gare non sono abbastanza per una squadra costruita per stare alle spalle di Real Madrid e Barcellona. L’Atletico Madrid ha vinto soltanto una volta in stagione e mostra segnali preoccupanti soprattutto in difesa: il vecchio marchio di fabbrica, solidità e pochi gol subiti, sembra smarrito. Finora i biancorossi hanno mantenuto la porta inviolata soltanto contro il Villarreal, guarda caso nell’unica vittoria ottenuta.

Il Rayo Vallecano non se la passa meglio: appena cinque punti in classifica, frutto soprattutto del successo d’esordio a Girona. Da lì in avanti, due trasferte e due sconfitte senza segnare nemmeno una rete. Numeri che fanno pensare a un copione già scritto anche contro l’Atletico: per sperare nei tre punti, Simeone dovrà blindare la difesa e affidarsi alla qualità davanti.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Rayo — Simeone dovrebbe confermare il classico 4-4-2. In porta ci sarà Oblak, punto fermo della retroguardia. La linea difensiva sarà composta da Llorente a destra, Le Normand e Hancko al centro e Ruggeri sulla corsia mancina. A centrocampo spazio al figlio del Cholo, Giuliano Simeone, insieme a Koke e Barrios, con Gonzalez a completare il reparto sugli esterni. In avanti, la coppia d’attacco sarà formata da Antoine Griezmann e Julian Alvarez, chiamati a trascinare i colchoneros in una sfida da non sbagliare.

Gli ospiti risponderanno anch’essi con un 4-4-2. Tra i pali ci sarà Batalla, protetto dalla linea difensiva composta da Ratiu a destra, Lejeune e Vertouwd centrali, e Chavarria sulla sinistra. In mezzo al campo agiranno Lopez e Ciss, con Palazon e Garcia sugli esterni pronti ad allargare il gioco. In attacco, il tandem offensivo sarà formato da De Frutos e Diaz, con l’obiettivo di ritrovare il gol dopo due trasferte senza reti all’attivo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

Rayo Vallecano (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertouwd, Chavarria; Palazon, Lopez, Ciss, Garcia; De Frutos, Diaz. Allenatore: Inigo Perez.