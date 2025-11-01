Liga, Barcellona-Elche: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Barcellona-Elche in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 1 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 01:42)

Il Barcellona torna in campo. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid domenica 2 ottobre alle 18:30 Lamine Yamal e soci ospitano l'Elche. L'obiettivo è ripartire subito.

Dove vedere Barcellona-Elche in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Barcellona-Elche” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La sconfitta contro il Real Madrid ha lasciato il Barcellona a -5 dai Blancos, un divario che, seppur non ancora insormontabile, riduce notevolmente il margine di errore per i catalani. Di conseguenza, una vittoria contro l’Elche diventa praticamente obbligatoria per mantenere vive le speranze di recupero. La squadra di Hansi Flick, invece, arriva a questa sfida con un periodo difficile alle spalle, avendo perso tre delle ultime cinque partite e mostrando un rendimento ben lontano dalle proprie possibilità, probabilmente a causa dell'assenza di alcuni giocatori fondamentali.

Questo scenario potrebbe aprire qualche opportunità per l'Elche, che con Eder Sarabia in panchina potrà schierare tutta la rosa, compreso Grady Diangana, finalmente recuperato da un infortunio muscolare. Per essere una squadra neopromossa, l’Elche sta comunque facendo bene e mira a migliorare il suo rendimento rispetto alla stagione 2022-23, quando nei due scontri diretti con il Barcellona subì un pesante 0-7.

Dani Olmo e Robert Lewandowski, salvo sorprese, dovrebbero essere pronti per scendere in campo, magari partendo dalla panchina. Anche Lamine Yamal si è allenato regolarmente questo venerdì; nonostante stia affrontando dei problemi di pubalgia, il giovane esterno ha comunque preso parte a El Clásico, confermando la sua disponibilità.

Le probabili formazioni di Barcellona-Elche — Il Barcellona si presenta con un 4-2-3-1 solido, con Szczesny in porta e una difesa composta da Kounde, Cubarsì, Garcia e Balde. De Jong e Casado a centrocampo gestiranno il gioco, mentre Yamal, Lopez e Rashford offriranno supporto a Ferran Torres in attacco.

L'Elche opta per un 3-5-2 più compatto, con Pena tra i pali e una difesa a tre formata da Affengruber, Bigas e Petrot. A centrocampo, Valera, Febas, Aguado, Neto e Nunez daranno densità, mentre Mir e Andre Silva saranno i due riferimenti offensivi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsì, Garcia, Balde; De Jong, Casado; Yamal, Lopez, Rashford; Ferran Torres.

ELCHE (3-5-2): Pena; Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Nunez; Mir, Andre Silva.

Barcellona-Elche in diretta streaming