Liga, Bilbao-Mallorca, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Baschi in caduta libera con un solo punto nelle ultime 4 giornate ma l'impegno interno contro i maiorchini penultimi è più che fattibile. Statistiche e probabili formazioni in un unico articolo.

Marco Perciabosco 2 ottobre - 22:21

L'ottava giornata di Liga si aprirà con Osasuna-Getafe di venerdì e proseguirà con programma di sabato e domenica ma senza il posticipo di lunedì vista l'imminente sosta per le nazionali. In questo articolo esamineremo statistiche e probabili formazioni di Bilbao-Mallorca gara in palinsesto sabato 4 ottobre alle ore 18,30. Con Bet365 puoi seguire Bilbao-Mallorca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Qui Bilbao, Qui Mallorca — Dopo un ottimo inizio di stagione con 3 vittorie consecutive l'Athletic Bilbao si è improvvisamente fermato mettendo a referto 3 sconfitte e 1 pareggio nelle successive quattro giornate. Nell'ultimo weekend è infatti arrivato il ko per 1-0 in casa del Villarreal e anche in Champions League le cose non sono andate certo meglio visto il pesante 1-4 subito in trasferta a Dortmund. Al San Mames quindi il Mallorca può oggettivamente sognare il colpaccio per uscire da una posizione scomoda: penultimo posto in graduatoria con soli 5 punti, frutto di 1 sola vittoria (arrivata lo scorso turno nell'1-0 sull'Alaves) 2 pareggi e 4 sconfitte con 6 goal fatti e 11 subiti. Interessante notare come in trasferta in tutto il 2025 la squadra della Baleari ha vinto un solo match ufficiale. Nella scorsa Liga due pareggi, 0-0 a Mallorca e 1-1 a Bilbao.

Probabili formazioni Bilbao-Mallorca — Athletic senza i vari Alvarez, Egiluz, Prado e Vesga. Ospiti con Asano, Kumbulla e Mascarell infortunati oltre allo squalificato Rodriguez.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1) - Simon; Areso, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz, Jauregizar; Williams, Gomez, Navarro; Guruzeta. All. Berenguer.

MALLORCA (4-2-3-1) - Roman; Malfeo, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Domenech, Torre, Darder; Muriqi. All. Arrasate.