Se sei appassionato di Liga sai che qui sul nostro sito trovi le preview di tutte le gare del massimo campionato spagnolo come ad esempio Real Madrid-Villarreal in campo sabato. Nel programma di domenica invece spicca un Espanyol-Betis davvero imprevedibile visto il potenziale dei due team. Calcio d'inizio il 5 ottobre alle ore 18,30. Con Bet365 puoi seguire Espanyol-Betis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
LIGA IN STREAMING
Liga, Espanyol-Betis, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Espanyol-Betis in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Espanyol-Betis è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida del RCDE Stadium di Cornella direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Espanyol-Betis in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN.
Verso Espanyol-Betis, il momento delle due squadre—
Espanyol e Betis vanno a braccetto in classifica al sesto punti con 12 punti. Ma analizziamo i numeri e vediamo le differenze almeno statistiche fra i due team in queste prime 7 giornate: entrambe le formazioni hanno un ruolino di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con i padroni di casa che hanno segnato 1 goal in meno e subito due reti in più rispetto ai rivali. Andalusi che vanno meglio anche nel possesso palla medio (50% contro 40,2%) e per le media tiri totali (15 contro 13 a partita). I padroni di casa hanno pareggiato due gare consecutive contro Valencia e Girona mentre il club di Siviglia arriva da due successi di fila contro Sociedad e Osasuna. Nella scorsa Liga doppia vittoria del Betis, 1-0 in casa e 2-1 in trasferta.
Probabili formazioni Espanyol-Betis—
Espanyol a pieno regine fato salvo dell'infortunato Cabrera. Ospiti con diverse defezioni: Bartra, Deossa, Garcia, Isco e Llorente.
ESPANYOL (4-2-3-1) - Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Dolan, Milla. Paudo; Fernandez. All. Hernandez
BETIS (4-2-3-1) - Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Cucho. All. Pellegrini.
