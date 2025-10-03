derbyderbyderby streaming Liga, Espanyol-Betis, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Appaiati a 12 punti catalani e andalusi si affrontano in un match tecnicamente molto interessante. I padroni di casa riusciranno a riscattare i due ko subiti dai biancoverdi nella scorsa annata?
Se sei appassionato di Liga sai che qui sul nostro sito trovi le preview di tutte le gare del massimo campionato spagnolo come ad esempio Real Madrid-Villarreal in campo sabato. Nel programma di domenica invece spicca un Espanyol-Betis davvero imprevedibile visto il potenziale dei due team. Calcio d'inizio il 5 ottobre alle ore 18,30. Con Bet365 puoi seguire Espanyol-Betis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di Espanyol-Betis è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida del RCDE Stadium di Cornella direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Espanyol-Betis in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN.

Espanyol e Betis vanno a braccetto in classifica al sesto punti con 12 punti. Ma analizziamo i numeri e vediamo le differenze almeno statistiche fra i due team in queste prime 7 giornate: entrambe le formazioni hanno un ruolino di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con i padroni di casa che hanno segnato 1 goal in meno e subito due reti in più rispetto ai rivali. Andalusi che vanno meglio anche nel possesso palla medio (50% contro 40,2%) e per le media tiri totali (15 contro 13 a partita). I padroni di casa hanno pareggiato due gare consecutive contro Valencia e Girona mentre il club di Siviglia arriva da due successi di fila contro Sociedad e Osasuna. Nella scorsa Liga doppia vittoria del Betis, 1-0 in casa e 2-1 in trasferta.

Espanyol a pieno regine fato salvo dell'infortunato Cabrera. Ospiti con diverse defezioni: Bartra, Deossa, Garcia, Isco e Llorente.

ESPANYOL (4-2-3-1) - Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Dolan, Milla. Paudo; Fernandez. All. Hernandez

BETIS (4-2-3-1) - Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Cucho. All. Pellegrini.

