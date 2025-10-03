Liga, Espanyol-Betis, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Espanyol-Betis è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida del RCDE Stadium di Cornella direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Espanyol-Betis in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN .

Verso Espanyol-Betis, il momento delle due squadre

Espanyol e Betis vanno a braccetto in classifica al sesto punti con 12 punti. Ma analizziamo i numeri e vediamo le differenze almeno statistiche fra i due team in queste prime 7 giornate: entrambe le formazioni hanno un ruolino di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con i padroni di casa che hanno segnato 1 goal in meno e subito due reti in più rispetto ai rivali. Andalusi che vanno meglio anche nel possesso palla medio (50% contro 40,2%) e per le media tiri totali (15 contro 13 a partita). I padroni di casa hanno pareggiato due gare consecutive contro Valencia e Girona mentre il club di Siviglia arriva da due successi di fila contro Sociedad e Osasuna. Nella scorsa Liga doppia vittoria del Betis, 1-0 in casa e 2-1 in trasferta.