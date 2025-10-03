Real Madrid-Villarreal, dove vedere la Liga in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Real Madrid-Villarreal è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida del Estadio Santiago Bernabeu di Madrid direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Real Madrid-Villarreal in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN .

Real Madrid-Villarreal, il momento dei due team

Il Real Madrid è secondo in classifica dopo aver perso in maniera umiliante il derby contro l'Atletico di settimana scorsa per 5-2. La squadra di Xabi Alonso ha totalizzato 18 punti, uno in meno del Barcellona primo, con 6 vittorie e 1 sconfitta frutto di 16 goal segnati e 8 subiti. La squadra ha reagito parzialmente, visto il livelo modesto dell'avversario, nel 5-0 di Champions al Kairat Almaty. Ottima la partenza in Liga del Villarreal terzo in classifica con 16 punti e un conteggio di 6 vinte, 1 pareggiata e 1 persa con 13 reti all'attiov e 5 al passivo. La squadra in campionato arriva da 3 successi di fila, ultimo dei quali 1-0 sul Bilbao. In Champions spettacolare pareggio 2-2 in casa contro la Juventus. Nella scorsa stagione i due scontri diretti hanno visto altrettanti successi del Real Madrid per 2-0 e 2-1.