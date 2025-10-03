Settimana scorsa scossone in testa alla classifica della Liga con il Real Madrid scavalcato dal Barcellona. Tanti match interessanti in questa ottava giornata, tutti disponibili in preview sul nostro sito. Fra questi c'è ovviamente il big match fra Real Madrid e Villarreal, gara in programma sabato 4 ottobre alle ore 21. Con Bet365 puoi seguire Real Madrid-Villarreal GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
LIGA IN STREAMING
Real Madrid-Villarreal, dove vedere la Liga in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Real Madrid-Villarreal in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Real Madrid-Villarreal è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida del Estadio Santiago Bernabeu di Madrid direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Real Madrid-Villarreal in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN.
Real Madrid-Villarreal, il momento dei due team—
Il Real Madrid è secondo in classifica dopo aver perso in maniera umiliante il derby contro l'Atletico di settimana scorsa per 5-2. La squadra di Xabi Alonso ha totalizzato 18 punti, uno in meno del Barcellona primo, con 6 vittorie e 1 sconfitta frutto di 16 goal segnati e 8 subiti. La squadra ha reagito parzialmente, visto il livelo modesto dell'avversario, nel 5-0 di Champions al Kairat Almaty. Ottima la partenza in Liga del Villarreal terzo in classifica con 16 punti e un conteggio di 6 vinte, 1 pareggiata e 1 persa con 13 reti all'attiov e 5 al passivo. La squadra in campionato arriva da 3 successi di fila, ultimo dei quali 1-0 sul Bilbao. In Champions spettacolare pareggio 2-2 in casa contro la Juventus. Nella scorsa stagione i due scontri diretti hanno visto altrettanti successi del Real Madrid per 2-0 e 2-1.
Probabili formazioni Real Madrid-Villarreal—
Nel Real Madrid ancora out gli infortunati Alexander-Arnold, Carvajal, Mendy e Rudiuger, Villarreal con una lunga lista di defezioni: Cabanes, Costa, Foyth, Kambwala, Moreno e Navarro.
REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Asencio, Militao, Huisjen, Carrera; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Mbappe, Guler, Vinicius. All. Alonso
VILLARREAL (4-4-2) - Luiz Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze. All. Perez
© RIPRODUZIONE RISERVATA