Liga, Osasuna-Elche: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 12:07)

Scende in campo anche la Liga nel ricchissimo menù di giovedì 25 settembre. Per il campionato spagnolo andrà in scena la partita tra Osasuna e Elche. La sfida ha come orario di calcio d'inizio le 19:30 ed è pronta a regalare gol e spettacolo.

Dove vedere Osasuna-Elche in diretta TV e in streaming LIVE — Su Bet365 puoi seguire Osasuna-Elche GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in maniera semplice e veloce. Il servizio è accessibile senza costi sia agli utenti già registrati sia a chi crea un nuovo account: è sufficiente aprire un profilo tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito la possibilità di vedere non solo l’ampio palinsesto di incontri proposti da Bet365, ma anche di consultare un completo pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. L’ideale per vivere e analizzare ogni momento della sfida.

Il momento delle due squadre — Tra le partite in programma giovedì per il turno infrasettimanale di Liga spicca la sfida tra Osasuna ed Elche. La neopromossa sta vivendo un avvio di campionato eccezionale: è ancora imbattuta e ha già raccolto 9 punti. Domenica è arrivato un altro successo, nel confronto tra neo-promosse contro l’Oviedo.

Prolungare la serie positiva, però, non sarà semplice: il prossimo impegno è a Pamplona, sul campo di un Osasuna determinato dopo il finale amaro della gara con il Villarreal. La formazione navarra conta 6 punti, frutto delle due vittorie casalinghe fin qui disputate, e viste le difficoltà lontano dal proprio stadio probabilmente punterà ancora con decisione sulle sfide interne per consolidare la classifica.

Le probabili formazioni di Osasuna Elche — OSASUNA (4-1-4-1): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Bretones, Torro, I. Munoz, Moncayola; Garcia, Budimir, V. Munoz.

ELCHE (4-2-3-1): Pena; Nunez, Affengruber, Bigas; Josan, Febas, Mendoza, Valera; Diangana; Mir, Silva.