Liga, Osasuna-Rayo Vallecano: diretta tv e streaming LIVE del match

La squadra di Lisci è solida in casa, mentre quella di Vallecas ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno e sogna di ripetersi. Gara che si preannuncia molto equilibrata ed intensa

Stefano Sorce 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 11:44)

La Liga propone una sfida dal sapore particolare: domenica alle 18:30 l’Osasuna ospita il Rayo Vallecano a Pamplona in una gara valida per la quarta giornata. Due squadre che si conoscono bene e che, per caratteristiche e valori in campo, rischiano di annullarsi a vicenda.

Dove vedere Osasuna-Rayo Vallecano in diretta TV e in streaming LIVE — Il match Osasuna-Rayo Vallecano, in programma domenica 14 settembre alle ore 18,30, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della Liga in Italia.

Isi Palazon del Rayo Vallecano esulta dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di LaLiga EA Sports tra Girona FC e Rayo Vallecano de Madrid allo stadio Montilivi il 15 agosto 2025 a Girona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il momento delle due squadre — L’Osasuna pur avendo perso le prime due trasferte contro avversari di livello, ha dimostrato ancora una volta la propria compattezza tra le mura amiche. La vittoria ottenuta contro il Valencia lo conferma: al “Reyno de Navarra” i baschi concedono sempre pochissimo.

Il Rayo ha mantenuto buona parte dell’organico della scorsa stagione e questo si riflette nell’immediata solidità mostrata in avvio di campionato. La squadra di Vallecas è rodata e punta a ripetere il campionato sorprendente vissuto lo scorso anno, quando è arrivata a ridosso delle posizioni europee.

Le probabili formazioni di Osasuna-Rayo Vallecano — L’Osasuna dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-3. Tra i pali ci sarà Herrera, protetto da un terzetto difensivo composto da Boyomo, Catena e Cruz. Sugli esterni spazio a Garcia e Moncayola, con Torro e Bretones a presidiare la zona centrale del campo. In avanti il peso dell’attacco ricadrà sul solito Budimir, affiancato da Munoz e Oroz, chiamati a dare vivacità sulle corsie.

Il Rayo Vallecano, invece, dovrebbe presentarsi con il 4-3-3. In porta toccherà a Batalla, protetto da una linea difensiva formata da Ratiu e Chavarria sugli esterni, con la coppia centrale Lejeune–Luiz Felipe. A centrocampo agiranno Ciss, Diaz e Lopez, con il compito di garantire equilibrio tra le due fasi. Nel tridente offensivo spazio a De Frutos e Garcia larghi, mentre Palazon sarà il riferimento più avanzato.

Osasuna (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Garcia, Torro, Bretones, Moncayola; Munoz, Budimir, Oroz. Allenatore: Lisci.

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Ciss, Diaz, Lopez; Garcia, De Frutos, Palazon. Allenatore: Vallecas