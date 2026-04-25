Errore dal dischetto da una parte, crisi profonda dall’altra: Osasuna-Siviglia, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:30, è una sfida che mette pressione soprattutto agli ospiti, chiamati a reagire subito. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OSASUNA-SIVIGLIA SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Osasuna arriva da una sconfitta che lascia più rimpianti che preoccupazioni. Contro l’Athletic Bilbao la squadra ha creato, ha avuto le sue occasioni e ha anche fallito un rigore con Budimir, ma non è riuscita a concretizzare. Il punto chiave, però, è un altro: la prestazione c’è stata. In classifica i 39 punti e il 10° posto permettono una gestione più serena di questo finale di stagione. Non c’è una pressione immediata, ma c’è comunque la voglia di chiudere bene e migliorare la propria posizione. In casa, l’Osasuna resta una squadra solida, difficile da affrontare, che sa rendere le partite sporche e complicate. Tatticamente, la squadra di Lisci si affida molto alla struttura del 4-2-3-1, con Moncayola e Torro a dare equilibrio e una trequarti dinamica con Oroz, Garcia e Munoz alle spalle di Budimir. Non è una squadra dominante, ma è organizzata e sa sfruttare gli episodi.

Il Siviglia, invece, è nel pieno di una situazione critica. La sconfitta contro il Levante ha riportato tutto in discussione dopo il successo contro l’Atletico Madrid. Questo riassume perfettamente la stagione degli andalusi: discontinuità totale. Con 34 punti e il 17° posto, il margine sulla zona retrocessione è minimo. Qui non si tratta più di gestione, ma di sopravvivenza. Ogni partita è decisiva e ogni errore pesa il doppio. Il problema principale è mentale: la squadra non riesce a dare continuità alle prestazioni e spesso paga cali di concentrazione. In trasferta, inoltre, il Siviglia fatica a reggere l’impatto emotivo delle partite. Servirà una prova di carattere, oltre che tecnica. Giocatori come Sow e Agoumé dovranno dare equilibrio, mentre davanti toccherà a Adams, supportato da Vargas e Alexis, cercare di sfruttare le occasioni.

Le probabili formazioni di Osasuna-Siviglia

L’Osasuna dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Herrera tra i pali e una difesa guidata da Herrando. In mezzo al campo, Moncayola e Torro garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Oroz, Garcia e Munoz agiranno alle spalle di Budimir, riferimento offensivo principale.

Il Siviglia risponde con un 3-4-2-1, con Vlachodimos in porta e una linea difensiva guidata da Gudelj. A centrocampo, Sow e Agoumé avranno il compito di dare struttura, mentre sulla trequarti Vargas e Alexis supporteranno Adams.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Galan; Moncayolla, Torro; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Siviglia (3-4-2-1): Vlachodimos; Castrin, Gudelj, Salas; Sanchez, Agoume, Sow, Oso; Vargas, Alexis; Adams.

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