Liga, Vallecano-Alaves: dove vederla in streaming gratis

Rayo Vallecano-Alaves: posticipo della 10ª di Liga. Analisi, probabili formazioni e statistiche di una sfida importante per la corsa europea.

Stefano Sorce 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:55)

Il posticipo della domenica 26 ottobre, alle ore 21.00, della decima giornata di Liga mette di fronte due realtà che cercano continuità per alimentare ambizioni superiori alla semplice salvezza. Il Rayo Vallecano accoglie l'Alaves con la volontà di dare seguito ai recenti progressi, mentre i baschi puntano a confermare una partenza di campionato solida e pragmatica.

Il momento delle due squadre — La squadra di Francisco Pérez ha ritrovato efficacia e fiducia. Il netto 0-3 ottenuto sul campo del Levante rappresenta un segnale convincente, alimentato dalla doppietta di de Frutos e dalla rete di García. Con 11 punti in classifica e una difesa più solida rispetto all'avvio, il club di Vallecas punta a riproporsi nella corsa a un posto europeo come nella passata stagione. Il ritrovato contributo offensivo di de Frutos si sposa con il lavoro al servizio della squadra del centravanti Alemao, fondamentale nell’aprire spazi ai compagni. Palazon è pronto a tornare titolare sulla corsia mancina per completare un reparto avanzato dinamico e imprevedibile.

Il Deportivo Alavés ha raccolto fin qui un punto in più rispetto al Rayo, ma lo 0-0 casalingo con il Valencia ha lasciato qualche rimpianto. Le occasioni sono state limitate e la visione comune tra le due squadre è sembrata quella di non rischiare. La formazione di Coudet resta comunque solida e determinata nel proprio percorso salvezza. La trasferta di Vallecas rappresenta un banco di prova per misurare ulteriormente le potenzialità del collettivo. Il tecnico argentino dovrebbe confermare il 3-5-2, con Boyé e Martínez come riferimenti in avanti e scelte sulle fasce che si adatteranno al copione tattico della gara.

Le Probabili formazioni di Rayo Vallecano-Alaves — Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Valentín, López; de Frutos, Díaz, Palazon; Alemao. Allenatore: Pérez.

Deportivo Alavés (3-5-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco; Vicente, Ibáñez, Blanco, Rebbach, Aleñá; Martínez, Boyé. Allenatore: Coudet.

