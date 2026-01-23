Liga, Vallecano-Osasuna: lo streaming gratis del match

La sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna mette di fronte due squadre appaiate a quota 22 punti e separate da pochissimi margini nella corsa alla permanenza in Liga

Stefano Sorce 23 gennaio - 22:27

La 21ª giornata di Liga si apre sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:00 con una sfida delicata allo stadio di Vallecas, dove Rayo Vallecano-Osasuna si affrontano in un match che pesa molto nella corsa alla salvezza. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 22 punti e arrivano all’appuntamento con umori diversi, ma con la stessa necessità: fare risultato.

Dove vedere Rayo Vallecano-Osasuna in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Rayo Vallecano-Osasuna in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Rayo arriva alla sfida nel momento più complicato della stagione. Dopo i successi contro Granada in Coppa del Re e Maiorca in campionato, la squadra di Pérez ha subito due sconfitte consecutive contro Alavés e Celta Vigo, entrambe senza segnare. Il pesante 3-0 di Vigo ha lasciato strascichi evidenti, soprattutto sul piano della fiducia. La classifica resta corta, ma il margine sulla zona retrocessione si è assottigliato pericolosamente. L’assenza di Mendy, squalificato, complica ulteriormente la fase difensiva, mentre davanti il Rayo continua a faticare: appena 16 gol segnati in 20 partite. Servirà una reazione soprattutto mentale, facendo leva sull’intensità e sul fattore campo.

L’Osasuna arriva invece con maggiore serenità dopo il 3-2 in rimonta sull’Oviedo, vittoria che ha permesso alla squadra di Lisci di uscire dalla zona calda. La doppietta di Budimir e il gol decisivo di Muñoz hanno confermato una squadra viva, capace di soffrire e reagire. Il problema resta il rendimento esterno, storicamente fragile, ma il recente filotto positivo contro Levante, Alavés, Athletic Bilbao e Oviedo ha restituito solidità e convinzione. L’assenza di Catena per squalifica obbligherà Lisci a ridisegnare la difesa, ma l’assetto offensivo resta collaudato.

Le probabili formazioni di Vallecano-Osasuna — Il Rayo dovrebbe disporsi con il consueto 4-3-3, affidandosi a Batalla tra i pali, difesa con Pacha, Lejeune, Vertrouwd e Chavarría, mentre in mezzo al campo agiranno Palazón, Valentín e Díaz. Davanti spazio al tridente formato da Martín, De Frutos e García, chiamati a ritrovare concretezza sotto porta.

Lisci risponde con il 4-2-3-1, con Herrera in porta, linea difensiva composta da Rosier, Boyomo, Herrando e Galán. In mediana Torró e Gómez, mentre alle spalle di Budimir agiranno García, Oroz e Muñoz, principali fonti di qualità e inserimenti offensivi.

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla, Pacha, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría, Palazón, Valentín, Díaz, Martín, De Frutos, García.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Galán, Torró, Gómez, García, Oroz, Muñoz, Budimir.