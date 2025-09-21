Liga2, Burgos-Granada: diretta tv e streaming LIVE del match

Il fattore campo e lo stato di forma fanno pendere la bilancia dalla parte della squadra di casa, mentre gli ospiti dovranno ribaltare in fretta un trend che rischia di compromettere già a settembre la loro stagione.

Stefano Sorce 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 23:33)

La sesta giornata della Liga 2 propone la sfida tra il Burgos e un Granada in piena crisi di risultati. Appuntamento a lunedì 22 settembre alle 20:30 all’Estadio Municipal de El Plantio, dove i padroni di casa arrivano con il morale alto dopo il successo esterno per 3-2 sul campo dello Sporting Gijon.

Dove vedere Burgos-Granada in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Burgos-Granada, in programma lunedì 21 settembre alle ore 20.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Il match sarà usufruibile anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — Il Burgos ha raccolto 8 punti nelle prime cinque giornate, mostrando equilibrio e capacità di reazione. I numeri casalinghi sono particolarmente incoraggianti: cinque gol segnati e appena uno subito davanti al proprio pubblico. La vittoria per 3-2 a Gijon ha confermato la solidità della squadra e la capacità di colpire anche lontano da El Plantio.

Il Granada vive un avvio di campionato da incubo: un solo punto conquistato in cinque giornate, peggior partenza nei 94 anni di storia del club andaluso. L’ultima sconfitta interna contro il Leganes (0-2) ha evidenziato ancora una volta le difficoltà difensive e la scarsa concretezza offensiva. In numeri, i Rojiblancos hanno calciato 63 volte verso la porta in stagione, ma hanno realizzato appena 4 gol, subendone ben 12: una fotografia chiara delle lacune in entrambe le fasi di gioco.

Le probabili formazioni di Burgos-Granada — Il Burgos dovrebbe schierarsi con il classico 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Cantero, in difesa spazio a Lizancos e Miguel sulle corsie esterne, con Cordoba e Sierra coppia centrale. In mezzo al campo agiranno Morante e Atienza, mentre sulla trequarti troveremo Gonzalez, Curro e Appin alle spalle dell’unica punta Nino.

Il Granada risponderà anch’esso con un 4-2-3-1: in porta toccherà ad Astralaga, davanti a lui la linea difensiva composta da Casadesus, Oppong, Williams e Sola. In mediana spazio ad Alcaraz e Ruiz, mentre sulla trequarti agiranno Saenz, Aleman e Faye a supporto del centravanti Pascual.

Burgos (4-2-3-1): Cantero; Lizancos, Cordoba, Sierra, Miguel; Morante, Atienza; Gonzalez, Curro, Appin; Nino. Allenatore: Jon Perez Bolo.

Granada (4-2-3-1): Astralaga; Casadesus, Oppong, Williams, Sola; Alcaraz, Ruiz; Saenz, Aleman, Faye; Pascual. Allenatore: Ruben Torrecilla.