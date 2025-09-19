LigaMX, Necaxa-Puebla: diretta tv e streaming LIVE del match

Entrambe le squadre attraversano un periodo difficile. I padroni di casa puntano a riscattare le recenti prestazioni, mentre gli ospiti cercano punti per uscire dalla zona bassa

Stefano Sorce 19 settembre - 10:28

Sabato 20 settembre 2025, alle 03:00 (ora italiana), il Club Necaxa ospita il Puebla all’Estadio Victoria per una nuova giornata di Liga MX (Apertura).

Dove vedere Necaxa-Puebla in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Necaxa-Puebla alle ore 03.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Necaxa, 16esima in classifica, arriva da un periodo difficile con 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10 partite di campionato. La squadra ha una media di 0,9 gol fatti a partita. I principali marcatori della squadra sono Badaloni, Palavecino e Perez (2 reti ciascuno), mentre tra gli assist-men figurano De Buen, Monreal e Palavecino.

Il Puebla, 18esimo, invece ha raccolto appena 1 vittoria e 1 pareggio, subendo 8 sconfitte nelle ultime 10 gare, segnando mediamente 0,7 gol a partita. Nella squadra di Martin Bravo tra i marcatori spiccano Marin (2 gol), Monarrez, Baltazar, Gomez e Lozano.

Le probabili formazioni di Necaxa-Puebla — Il Necaxa dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-1-4-1, con Unsain tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Oliveros, Jacob, Pena e Rossano, con De Buen come punto di riferimento davanti alla difesa. A centrocampo agiranno Rosero, Palavecino, Rodriguez e Perez, mentre il terminale offensivo sarà Badaloni.

Il Puebla, invece, potrebbe schierarsi con un 5-4-1, con Gonzalez in porta. La retroguardia sarà formata da Rivas, Orona, Navarro, Fedorco e Diaz, mentre a centrocampo agiranno Monarrez, Organista, Gamarra e Gomez. In avanti il ruolo di attaccante solitario sarà affidato a Lozano.

Necaxa (4-1-4-1): Unsain; Oliveros, Jacob, Pena, Rossano; De Buen; Rosero, Palavecino, Rodriguez, Perez; Badaloni. Allenatore: Fernando Gago.

Puebla (5-4-1): Gonzalez; Rivas, Orona, Navarro, Fedorco, Diaz; Monarrez, Organista, Gamarra, Gomez; Lozano. Allenatore: Pablo Guede.