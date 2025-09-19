LigaMX, Necaxa-Puebla: diretta tv e streaming LIVE del match

Sabato 20 settembre 2025, alle 03:00 (ora italiana), il Club Necaxa ospita il Puebla all’Estadio Victoria per una nuova giornata di Liga MX (Apertura).
Scopriamo dove vedere il match tra Necaxa-Puebla alle ore 03.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Necaxa, 16esima in classifica, arriva da un periodo difficile con 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10 partite di campionato. La squadra ha una media di 0,9 gol fatti a partita. I principali marcatori della squadra sono Badaloni, Palavecino e Perez (2 reti ciascuno), mentre tra gli assist-men figurano De Buen, Monreal e Palavecino.
Il Puebla, 18esimo, invece ha raccolto appena 1 vittoria e 1 pareggio, subendo 8 sconfitte nelle ultime 10 gare, segnando mediamente 0,7 gol a partita. Nella squadra di Martin Bravo tra i marcatori spiccano Marin (2 gol), Monarrez, Baltazar, Gomez e Lozano.
Le probabili formazioni di Necaxa-Puebla—
Il Necaxa dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-1-4-1, con Unsain tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Oliveros, Jacob, Pena e Rossano, con De Buen come punto di riferimento davanti alla difesa. A centrocampo agiranno Rosero, Palavecino, Rodriguez e Perez, mentre il terminale offensivo sarà Badaloni.
Il Puebla, invece, potrebbe schierarsi con un 5-4-1, con Gonzalez in porta. La retroguardia sarà formata da Rivas, Orona, Navarro, Fedorco e Diaz, mentre a centrocampo agiranno Monarrez, Organista, Gamarra e Gomez. In avanti il ruolo di attaccante solitario sarà affidato a Lozano.
Necaxa (4-1-4-1): Unsain; Oliveros, Jacob, Pena, Rossano; De Buen; Rosero, Palavecino, Rodriguez, Perez; Badaloni. Allenatore: Fernando Gago.
Puebla (5-4-1): Gonzalez; Rivas, Orona, Navarro, Fedorco, Diaz; Monarrez, Organista, Gamarra, Gomez; Lozano. Allenatore: Pablo Guede.
