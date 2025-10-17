Ligue 1, Angers-Monaco: diretta tv e streaming live del match 

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sulla prossima giornata di Ligue 1.

Lorenzo Maria Napolitano 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 19:02)

L'ottava giornata di Ligue 1 è pronta a prender forma. Dopo la pausa nazionali ritornano i campionati ed uno dei match più avvincenti che propone il campionato francese è quello tra Angers e Monaco, due squadre che hanno iniziato la stagione in modo profondamente diverso. Il fischio d'inizio è previsto domani, 18 ottobre, alle 19:00.

Il momento di forma delle due squadre — Angers e Monaco hanno iniziato la stagione in modo diametralmente opposto. Il club monegasco è in gran forma: nelle ultime cinque partite ha strappato tre vittorie, che gli ha permesso di schizzare nelle prime posizioni e al momento dista soltanto tre punti dal Paris Saint-Germain, in cima alla classifica.

L'Angers, invece, occupa le posizioni più basse della classifica. È penultimo in Ligue 1 ed ha strappato soltanto una vittoria da inizio stagione, soltanto il Metz (ultimo) ha fatto di peggio. Il dato che preoccupa di più è quello relativo i gol fatti: soltanto tre, che fanno dell'Angers la squadra con il peggior attacco del campionato.

Le probabili formazioni di Angers-Monaco — L'Angers si presenta alla sfida al completo, ad eccezione di Allevinah. Più drastica, invece, la situazione in casa Monaco: gli assenti per infortunio, infatti, sonoVanderson, Mawissa, Zakaria, Pogba, Camara e Hradecky. La squadra di Pocognoli, non c'è, dubbio, si affiderà in attacco ad Ansu Fati, che sta vivendo un grande momento di forma.

ANGERS (4-3-3): Koffi; Arcus, O. Camara, Lefort, Ekomie; Belkhdim, Belkebla, Abdelli; Raolisoa, Peter, Kalumba. Allenatore: Dujeux.

MONACO 4-2-3-1): Kohn; Diatta, Dier, Salisu, Ouattara; Teze, Coulibaly; Akliouche, Fati, Minamino; Biereth. Allenatore: Pocognoli.

