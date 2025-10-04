Ligue 1, Le Havre-Rennes: diretta tv e streaming LIVE del match

Due squadre in cerca di riscatto dopo risultati poco esaltanti.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 11:35

Ritorna in campo il fascino della Ligue 1. Domani alle 17:15 scenderanno in campo Le Havre e Rennes: due squadre che non hanno iniziato la loro stagione nel migliore dei modi e che sono vogliose di riscatto, anche per invertire il trend negativo.

Le Havre-Rennes, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Come arrivano Le Havre e Rennes al match — Il Le Havre ha collezionato soltanto cinque punti in questo inizio di stagione, bottino che non permette di aggiudicarsi una posizione diversa dal quartultimo posto. Nelle ultime cinque partite il Le Havre ha vinto soltanto una sfida, pareggiando, tra l'altro, le ultime due contro Metz e Lorient. L'unica vittoria strappata è stata quella contro il Nizza.

Il Rennes, invece, ha una posizione migliore in classifica, ma ha comunque vinto soltanto una partita nelle ultime cinque, pareggiando le ultime due proprio come il Le Havre. Sfogliando i precedenti, si legge soltanto una vittoria del Le Havre contro il Rennes, ma in amichevole.

Le probabili formazioni di Le Havre-Rennes — Le Havre (4-3-3): Diaw; Nego, Kinkoué, Lloris, Zouaoui; Ebonog, Seko, Touré; Khadra, Samatta, Soumaré.

Rennes (3-5-2): Samba; Seidu, Jacquet, Rouault; Camara, Blas, Fofana, Cisse, Merlin; Embolo, Lepaul.