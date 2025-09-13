Ligue 1, Lille-Tolosa: diretta tv e streaming LIVE del match

I Mastini vogliono confermarsi dopo i successi contro Monaco e Lorient, gli ospiti cercano riscatto dopo la sconfitta contro il PSG. Gara che si preannuncia interessante ed avvincente

Stefano Sorce 13 settembre - 11:54

Domenica 14 settembre alle ore 15, il Lille ospiterà il Tolosa nella quarta giornata di Ligue 1, in un match che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma vogliose di confermarsi. I Mastini, reduci da un avvio di stagione sorprendente, cercano continuità in casa dopo i successi contro Monaco e Lorient. Dall’altra parte, il Tolosa vuole riscattare il primo stop stagionale subito contro il PSG e tornare alla vittoria dopo due successi consecutivi.

Dove vedere Lille-Tolosa in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Lille-Tolosa, in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00.

Il momento delle due squadre — Archiviato il rocambolesco 3-3 contro il Brest all’esordio, il Lille ha trovato subito la quadratura: con 11 gol segnati, è al momento il miglior attacco del campionato. Genesio può contare su un Giroud ristabilito, pronto a guidare l’attacco insieme alla creatività di Broholm, Haraldsson e Correia, mentre a centrocampo Bouaddi e André garantiscono equilibrio e copertura difensiva.

Il Tolosa di Martinez, invece, ha subito il primo ko stagionale per mano del PSG (6-3), ma i gol nel finale di Gboho e Vossah hanno dimostrato carattere e voglia di reagire. Il tecnico dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Schmidt, Azizi, Messali e Francis non saranno disponibili. In campo il tecnico sposterà l’attenzione sulla solidità difensiva del trio Sidibé-Cresswell-McKenzie e sulla rapidità dei suoi esterni Dönnum e Methalie.

Le probabili formazioni di Lille-Tolosa — Genesio punterà su Özer in porta, Meunier, Ngoy, Alexsandro e Perraud in difesa. A centrocampo agiranno Bouaddi e André, mentre sulla trequarti Broholm, Haraldsson e Correia supporteranno Olivier Giroud, chiamato a guidare l’attacco.

Martinez risponderà con Restes tra i pali, Sidibé, Cresswell e McKenzie in difesa. A centrocampo Dönnum e Methalie sulle fasce, con Sauer e Casseres centrali. In avanti spazio a Magri al centro, supportato da Edjouma e Gboho sulle ali.

Lille (4-2-3-1): Özer; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Bouaddi, André; Broholm, Haraldsson, Correia; Giroud. Allenatore: Genesio

Tolosa (3-4-3): Restes; Sidibé, Cresswell, McKenzie; Dönnum, Sauer, Casseres, Methalie; Edjouma, Magri, Gboho. Allenatore: Martinez