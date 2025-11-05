Dove vedere Marsiglia-Brest in diretta TV e streaming live

Per gioco e talenti in campo nessuna squadra in Francia sembra tenere testa al Paris Saint-Germain, ad eccezione del Marsiglia. La squadra di De Zerbi scenderà in campo sabato alle 17:00 contro il Brest, in occasione della dodicesima giornata di campionato. Scopri dove vedere Marsiglia-Brest in diretta streaming gratis su Bet365.
Il Marsiglia ha vinto sette gare in questa stagione di Ligue 1, proprio come il Paris Saint-Germain. Sembrano proprio loro due i club ad aver presentato la propria candidatura per diventare protagonisti del campionato francese. Soltanto uno, però, riuscirà a mettere le mani sul titolo: oggi è presto per dire chi sarà il favorito, ma i punti necessari si conquistano ogni weekend, ecco perché il Marsiglia non dovrà sottovalutare il suo avversario.
Il Brest, infatti, nonostante non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite disputate, vanta comunque una difesa migliore rispetto ad altre squadre che condividono la zona bassa della classifica.
Marsiglia-Brest sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Camerun–Angola in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Marsiglia-Brest in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026.
