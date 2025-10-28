Scopri dove vedere la partita Metz-Lens in diretta tv live: lo streaming gratis della Ligue 1 su Bet365

Torna la Ligue 1 che tra le tante gare interessanti ci propone mercoledì 29 ottobre alle ore 19:00 la sfida tra Metz e Lens, un match di grande interesse che mette di fronte una squadra in difficoltà e una candidata a lottare per il vertice. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE METZ-LENS IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Metz-Lens in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare Metz-Lens nella sezione Live Streaming.

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Metz-Lens in diretta live. Il match, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 19:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Sfida delicata per il Metz, ultimo con soli 2 punti, che cerca punti fondamentali per provare a risalire la classifica e abbandonare la zona retrocessione. Il Lens, secondo con 19 punti, vuole consolidare il piazzamento in alto e continuare la corsa per il primato, sfruttando qualità offensiva e solidità difensiva. Il match si preannuncia intenso e combattuto, con grande differenza di motivazioni tra le due squadre.

Le probabili formazioni di Metz-Lens — In campo, il Metz punterà sul consolidamento della difesa a tre e sulle ripartenze per sorprendere l’avversario. Il Lens cercherà di dettare i ritmi, sfruttando la qualità dei centrocampisti e la potenza dei suoi attaccanti per cercare di sbloccare la partita.

Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stephane Le MignanLens (3-4-2-1): Risser, Sarr, Baidoo, Gradit, Udol, Thomasson, Sangare, Aguilar, Said, Thauvin, Edouard. Allenatore: Pierre Sage

Non perdere l’occasione di seguireMetz-Lens in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un minuto di Metz-Lens in streaming live gratis su Bet365.