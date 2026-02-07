derbyderbyderby streaming Ligue 1, Psg-Marsiglia: diretta tv e streaming live del match

Ligue 1, Psg-Marsiglia: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Psg-Marsiglia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Domenica 8 febbraio alle 20:45 big match in Ligue 1. Uno dei più attesi, sentiti e caldi di tutto il Paese. scendono in campo Paris Saint-Germain e Marsiglia. Al Parco dei Principi i padroni di casa scendono in campo forti degli ultimi risultati conquistati, mentre la formazione di De Zerbi ha retto, in un modo o nell'altro, gli urti di un terremoto che avrebbe potuto causare disastrose conseguenze. Scopri come seguire il match leggendo l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Psg-Marsiglia in streaming gratis

Dove vedere Psg-Marsiglia in diretta TV e streaming gratis

Psg-Marsiglia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Psg-Marsiglia sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    L'obiettivo del Paris Saint-Germain è riconfermarsi campioni, sia in Francia ma anche in Europa. La formazione di Enrique nelle ultime giornate di Ligue 1 ha fatto la voce grossa, vincendo le ultime sei partite disputate e riconquistando la vetta ai danni del Lens, momentaneamente a -2 in classifica. Per questa sfida, i parigini sono nettamente i favoriti. Momento complicato, invece, per il Marsiglia. Ancora scottato dall'eliminazione in Champions League agli sgoccioli, la formazione di De Zerbi sta ottenendo risultati altalenanti in campionato ed infatti è stata raggiunta anche dal Lione, spinto dal fuoriclasse brasiliano Endrick, che sta mettendo a ferro e fuoco il campionato francese.

    Le probabili formazioni di Psg-Marsiglia

    Luis Enrique si affida al suo solido e dinamico 4-3-3: tra i pali ci sarà Sofanov, mentre l'attacco è affidato alla qualità di Doué, Dembélé e Barcola. Gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1 in cui il riferimento offensivo sarà Gouiri, coadiuvato da Grenwood, Timber e Traoré.

    Paris Saint Germain (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; Neves, Vitinha, Mayulu; Doué, Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

    Olympique Marseille (4-2-3-1): Rulli; Weah, Aguerd, Medina, Emerson; Hojbjerg, Q. Timber; Greenwood, Nwaneri, H.J. Traoré; Gouiri. Allenatore: De Zerbi

