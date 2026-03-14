Ligue 1, Strasburgo-Paris: come vedere gratuitamente in streaming la gara

Strasburgo-Paris FC si gioca domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 allo Stade de la Meinau per la 26ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 16:26)

La 26ª giornata di Ligue 1 propone la sfida tra Strasburgo-Paris FC, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 allo Stade de la Meinau. Un confronto che vede i padroni di casa inseguire un posto nelle competizioni europee, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione lontano dalla zona retrocessione.

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Il momento delle due squadre — Lo Strasburgo occupa attualmente l’ottavo posto con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. La squadra allenata da O’Neil è ancora in corsa per l’Europa, ma ha rallentato il passo nelle ultime settimane. Nelle ultime quattro partite di campionato sono arrivati una vittoria e tre pareggi, tra cui lo 0-0 contro l’Auxerre nell’ultimo turno. Un risultato che ha lasciato un po’ di amarezza, ma che mantiene comunque viva la speranza di rientrare nella zona europea.

Il Paris FC, neopromosso in questa stagione, si trova invece al 13° posto con 27 punti. La squadra guidata da Antoine Kombouaré sta vivendo un buon momento, come dimostrano i cinque punti conquistati nelle ultime tre partite. Nell’ultimo turno è arrivato un importante pareggio per 1-1 contro il Lione, segnale di crescita per una squadra che ha ormai un margine di otto punti sulla zona retrocessione.

Probabili formazioni di Strasburgo-Paris — Lo Strasburgo dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Penders, con Doué, Doukouré, Omobamidele e Chilwell a comporre la linea difensiva. In mediana spazio a El Mourabet e Barco, mentre sulla trequarti agiranno Yassine, Enciso e Godo alle spalle dell’unica punta Panichelli.

Il Paris FC dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Tra i pali Trapp, con Camara, Coppola, Mbow e De Smet in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Munetsi, Lees-Melou e Matondo, mentre il tridente offensivo sarà formato da Kebbal, Krasso e Moses Simon.

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Doué, I. Doukouré, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Yassine, Enciso, Godo; Panichelli.

Paris FC (4-3-3): Trapp; Camara, D. Coppola, Mbow, De Smet; Munetsi, Lees-Melou, Matondo; Kebbal, Krasso, M. Simon.

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