Ligue1, Le Havre-Lorient: diretta tv e streaming LIVE del match

L’ultimo scontro tra le due squadre si concluse 3-3, segno che quando si affrontano emergono spesso spazi e occasioni da entrambe le parti.

Stefano Sorce 20 settembre - 17:53

Domenica 21 settembre 2025 lo Stade Oceane ospiterà la sfida tra Le Havre e Lorient, match valido per il quinto turno di Ligue 1. La classifica parla di due squadre ancora in rodaggio: entrambe hanno raccolto solo 3 punti in quattro giornate, con Le Havre al 13° posto e Lorient in piena zona retrocessione al 16°. I numeri evidenziano equilibri difensivi fragili e risultati altalenanti.

Dove vedere Le Havre-Lorient in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Le Havre-Lorient, in programma domenica 21 settembre alle ore 17.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn.

Il momento delle due squadre — Il Le Havre arriva dal ko esterno per 1-0 contro lo Strasburgo, dopo aver ottenuto un convincente 3-1 contro il Nizza. Tuttavia, i ko precedenti contro Lens e Monaco e il pareggio a reti bianche con l’Angers mostrano difficoltà a trovare continuità. Nell’ultimo match il migliore in campo è stato Fodé Doucouré.

Il Lorient, invece, ha vissuto settimane particolarmente difficili: sconfitte pesanti per 4-0 contro il Marsiglia e 7-1 in casa contro il Lille hanno messo in luce una difesa troppo esposta. Nonostante ciò, la squadra aveva mostrato potenzialità offensive con il 4-0 rifilato al Rennes. Nell’ultima gara contro il Marsiglia, il migliore in campo è stato Arthur Avom, nonostante il netto passivo subito dalla squadra.

Le probabili formazioni di Le Havre-Lorient — Il Le Havre dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1. In porta ci sarà Diaw, mentre la difesa a quattro sarà composta da Zouaoui, Sangante, Lloris e Nego. A centrocampo, il ruolo davanti alla difesa sarà affidato a Toure, mentre la linea più avanzata vedrà Soumare, Kechta, Ndiaye e Doucoure pronti a supportare l’unico terminale offensivo Samatta. La squadra è guidata dall’allenatore Digard.

Il Lorient, invece, dovrebbe rispondere con un 3-4-3. Tra i pali agirà Mvogo, protetto dal terzetto difensivo formato da Talbi, Meite e Faye. Sulle fasce di centrocampo spingeranno Kouassi e Mvuka, mentre Avom e Abergel presidieranno la zona centrale. In attacco, il tridente sarà composto da Tosin, Pagis e Soumano, con l’obiettivo di mettere pressione alla retroguardia avversaria. Alla guida della squadra c’è l’allenatore Pantaloni.

Le Havre: (4-1-4-1): Diaw, Zouaoui, Sangante, Lloris, Nego, Toure, Soumare, Kechta, Ndiaye, Doucoure, Samatta. Allenatore: Digard.

Lorient: (3-4-3): Mvogo, Talbi, Meite, Faye, Kouassi, Avom, Abergel, Mvuka, Tosin, Pagis, Soumano. Allenatore: Pantaloni.