Ligue1, Lione-Tolosa: diretta tv e streaming LIVE del match

Il match si preannuncia intenso: i Gones cercano continuità per mantenere la testa della classifica, mentre i tolosiani vorranno tornare a fare punti e invertire il trend negativo.

Stefano Sorce 4 ottobre - 13:25

Domenica 5 ottobre 2025, l’Olympique Lione ospita il Tolosa, alle ore 15, in un match che vale per la settima giornata di Ligue 1. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con obiettivi e situazioni molto diverse: il Lione, primo in classifica a pari punti con il PSG, punta a consolidare il primato e proseguire la propria striscia positiva, mentre il Tolosa cerca riscatto dopo quattro turni senza vittorie. Con Bet365 puoi seguire Lione-TolosaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Lione-Tolosa in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Ligue1 comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Lione-Tolosa in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Lione, guidato da Fonseca, ha dimostrato finora solidità e continuità: solo una sconfitta nelle prime sei giornate e cinque vittorie, un ruolino che ha portato i francesi in vetta insieme al PSG con 15 punti. La difesa è la vera arma della squadra, con soli 3 gol subiti, la migliore retroguardia della Ligue 1. In vista della sfida, la squadra dovrà fare a meno di Abner Vinicius, ancora fermo per infortunio all’adduttore. Pienamente disponibili, invece, Tolisso e gli altri titolari, mentre restano ai box Remy Descamps, Orel Mangala ed Ernest Nuamah.

Il Tolosa, allenato da Martinez, non vince da quattro gare di Ligue 1 e arriva all’appuntamento con il Lione in cerca di riscatto. Attualmente decimo con 7 punti, la squadra ha ottenuto nell’ultimo turno un punto prezioso contro il Nantes (2-2), dimostrando carattere e voglia di reagire. L’allenatore ha evidenziato i miglioramenti mostrati dalla squadra, soprattutto in fase offensiva: "Abbiamo creato molte occasioni e non abbiamo mai mollato. Giocheremo con due punte e punteremo sulla profondità per mettere in difficoltà il Lione." Dal punto di vista dell’infermeria, restano fuori Niklas Schmidt, Rafik Messali e Ilyas Azizi.

Le probabili formazioni di Lione-Tolosa — Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, Morton; Karabec, Tolisso, M. Fofana; Merah. Allenatore: Fonseca.

Tolosa (3-4-3): Restes; Nicolaisen, Cresswell, McKenzie; Sidibé, Francis, Casseres Jr, Kamanzi; Donnum, Magri, Gboho. Allenatore: Martinez.