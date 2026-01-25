Ligue1, Metz-Lione: probabili formazioni e streaming gratis

Sfida dai valori opposti in Ligue 1 tra un Metz in piena crisi e un Lione in grande fiducia

Stefano Sorce 25 gennaio - 01:38

Due mondi opposti si incrociano nel pomeriggio di Ligue 1 allo Stade Saint-Symphorien. Metz-Lione arrivano alla 19ª giornata con umori, ambizioni e pressioni completamente diverse: da una parte la disperata caccia alla salvezza, dall’altra il sogno Champions che prende sempre più forma.

Dove vedere Metz-Lione in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Metz-Lione in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Metz è fanalino di coda della Ligue 1 con 12 punti e vive una stagione estremamente complicata. Sei turni consecutivi senza vittorie (un pareggio e cinque sconfitte) hanno definitivamente fatto precipitare la situazione, portando la società a cambiare guida tecnica. I numeri sono impietosi: 3 vittorie in 18 partite, 40 gol subiti e una media di oltre due reti incassate a gara. La panchina è ora affidata a Tavenot, chiamato a un’impresa tutt’altro che semplice: ridare identità e speranza a una squadra che sembra aver smarrito fiducia e certezze fin dalle prime giornate di campionato.

Situazione diametralmente opposta per il Lione, quarto in classifica con 33 punti. I Gones arrivano a Metz forti di nove punti conquistati nelle ultime tre gare, grazie alle vittorie contro Le Havre, Monaco e Brest. Un filotto che ha permesso alla squadra di Paulo Fonseca di superare il Lille e inserirsi con decisione nella zona Champions. Il momento è positivo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco, con una squadra giovane ma sempre più consapevole dei propri mezzi.

Le probabili formazioni di Metz-Lione — Il Metz dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 prudente. Fischer tra i pali, difesa composta da Colin, Sané, Yegbe e Ballo-Touré. In mediana spazio a Deminguet e Gbamin, mentre sulla trequarti agiranno Mbaye, Hein e Tsitaishvili, a supporto dell’unica punta Diallo.

Il Lione risponde con il consueto 4-3-3. Greif in porta, linea difensiva con Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert e Tagliafico. In mezzo al campo Morton, Tessmann e Tolisso, mentre il tridente offensivo sarà formato da Endrick, Sulc e A. Moreira.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Colin, S. Sané, Yegbe, Ballo-Touré; Deminguet, Gbamin; M. Mbaye, Hein, Tsitaishvili; Diallo

Olympique Lione (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico; Morton, Tessmann, Tolisso; Endrick, Sulc, A. Moreira.