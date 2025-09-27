Ligue1, Psg-Auxerre: diretta tv e streaming LIVE del match

Il Parco dei Principi, sabato 27 settembre 2025 alle 20:45, ospiterà la sfida di Ligue1 tra Psg e Auxerre, valida per la settima giornata. Dopo la prima sconfitta stagionale subita contro il Marsiglia, il PSG di Luis Enrique vuole subito ripartire davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della classifica. L’Auxerre, reduce dal successo contro il Tolosa, cerca di dare continuità e proverà a sorprendere i Campioni di Francia. Con Bet365 puoi seguire Paris Saint-Germain-Auxerre GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
Dove vedere Psg-Auxerre in diretta TV e streaming live—
La partita sarà inoltre visibile su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.
Stato di forma delle squadre—
Il PSG ha subito la prima sconfitta stagionale contro il Marsiglia, ma rimane tra le squadre più competitive del torneo. Problemi di formazione per Dembelé e Doué (riabilitazione), mentre Neves e Barcola dovrebbero essere disponibili. Luis Enrique dovrà gestire le assenze e motivare i suoi giocatori per tornare al successo.
L’Auxerre arriva con fiducia dopo la vittoria contro il Tolosa. Pellissier deve fare attenzione alle condizioni di Akpa e Diomandé (inguine) e confermare l’undici più competitivo per affrontare il PSG. La squadra cercherà di sfruttare il fattore campo avversario per ottenere punti preziosi.
Le probabili formazioni di Psg-Auxerre—
Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.
Auxerre (4-2-3-1): Leon; Sy, Sierralta, Siwe, Mensah; Owusu, Danois; Casimir, Namaso, Osman; Sinayoko. Allenatore: Pellissier.
