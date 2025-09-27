Ligue1, Rennes-Lens: diretta tv e streaming LIVE del match

Il turno serale del massimo campionato francese propone un incrocio tra due squadre in fiducia: poche sconfitte, un rendimento in miglioramento e tanta voglia di confermarsi. Al Roazhon Park ci si attende una gara intensa

Stefano Sorce 27 settembre - 18:20

Il momento delle due squadre — Beffati al 96’ dal 2-2 contro il Nantes, i Rouge et Noir hanno visto sfumare la possibilità di conquistare la terza vittoria stagionale. Restano però segnali positivi: squadra in crescita e già a quota 8 punti con un solo ko subito. Beye ha sottolineato la mancanza di continuità nei 90 minuti, chiedendo ai suoi maggiore concentrazione nei finali di partita. Dall’infermeria restano out Frankowski e Ait Boudlal, mentre sono da valutare le condizioni di Seidu e Rongier.

Tre vittorie nelle ultime quattro e morale altissimo per il Lens dopo il 3-0 inflitto al Lille nel derby du Nord. La squadra di Sage ha archiviato il ko col PSG e ora guarda con fiducia al futuro. “Sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi, è stata una vittoria di cuore” ha commentato il tecnico. Non al meglio Machado e Chavez, ancora in fase di recupero.

Le probabili formazioni di Rennes-Lens — Rennes (3-5-2): Samba; Rouault, Jacquet, Brassier; Camara, S. Fofana, Cissé, Blas, Merlin; Embolo, Lepaul. Allenatore: Beye.

Lens (3-4-3): Risser; Gradit, Sarr, Baidoo; Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol; Thauvin, R. Fofana, Saïd. Allenatore: Sage.