Ligue1, Rennes-Metz: dove vedere gratis il match del 22 marzo

Rennes favorito in maniera netta contro un Metz in crisi profonda

Stefano Sorce 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 15:09)

Sulla carta è una partita già scritta. Ma il calcio, soprattutto a fine stagione, non ama le certezze facili. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 17:15, si gioca Rennes-Metz in una sfida che mette di fronte due squadre separate da tutto: classifica, forma, ambizioni. E proprio per questo, il vero rischio per i padroni di casa non è l’avversario, ma abbassare la guardia.

Vuoi vedere Rennes-Metz in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Rennes-Metz sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Rennes-Metz in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento delle due squadre — Il Rennes arriva da una frenata che ha interrotto una serie positiva importante. Dopo quattro vittorie consecutive, la sconfitta contro il Lille ha rallentato la corsa europea, ma non ha cambiato il quadro generale: squadra competitiva, settimo posto e ancora pienamente in corsa per l’Europa. La squadra di Haise ha qualità offensiva, ritmo e idee chiare, ma deve dimostrare di saper reagire subito dopo uno stop.

Il Metz, invece, è in una situazione disperata. Ultimo posto, 13 punti e una striscia negativa che sembra non avere fine: 14 partite senza vittorie. Anche quando la squadra prova a reagire, come nell’ultima gara persa 4-3, manca sempre qualcosa: gestione, lucidità o semplicemente qualità. La salvezza è ormai lontanissima e il rischio è quello di un crollo anche mentale.

Probabili formazioni di Rennes-Metz — Il Rennes dovrebbe confermare il suo 4-3-3, puntando su equilibrio e qualità sugli esterni. In porta spazio a Samba, protetto dalla linea difensiva composta da Frankowski (rientrato e subito titolare), Rouault, Brassier e Merlin. In mezzo al campo, il trio formato da Szymanski, Rongier e M. Camara garantirà dinamismo e copertura, mentre davanti sarà il tridente leggero e tecnico composto da Al-Tamari, Lepaul e Nordin a guidare l’attacco.

Il Metz, invece, si affiderà a un 4-2-3-1 più prudente, con l’obiettivo di restare compatto e provare a colpire negli spazi. Fischer tra i pali, difesa con Kouao, Sané, Mboula e Colin. In mediana agiranno Deminguet e Gbamin per dare equilibrio, mentre sulla trequarti B. Sarr, Hein e Tsitaishvili supporteranno l’unica punta Diallo, chiamato a reggere il peso offensivo della squadra.

Rennes (4-3-3): Samba; Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin; Szymanski, Rongier, M. Camara; Al-Tamari, Lepaul, Nordin.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Sané, Mboula, Colin; Deminguet, Gbamin; B. Sarr, Hein, Tsitaishvili; Diallo.

Vuoi vedere Rennes-Metz in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Rennes-Metz sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA