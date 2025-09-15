Ligue2, Guingamp-Montpellier: diretta tv e streaming LIVE del match

Lunedì 15 settembre 2025, alle 20:45, lo Stade du Roudourou ospiterà un match che promette spettacolo e intensità: Guingamp riceve il Montpellier nella quinta giornata della Ligue 2. Le due formazioni arrivano al confronto con ritmi diversi. Guingamp occupa attualmente il 14° posto con 4 punti, mentre il Montpellier è 12° con 5 punti.
Il momento delle due squadre—
Il Guingamp ha alternato momenti di brillantezza offensiva a difficoltà difensive. I punti più alti delle ultime uscite includono il netto 3-1 sul Bastia in trasferta e l’emozionante 3-3 contro il Le Mans, oltre a un 1-1 amichevole contro il Lorient. Tuttavia, la difesa resta un punto critico: 9 gol subiti in quattro partite senza mai mantenere la porta inviolata. L’attacco casalingo, pur mostrando capacità realizzative, ha segnato 3 reti contro 7 subite, con una media di 6 angoli e 23 tiri nello specchio, segno che l’efficacia aumenta quando i giocatori riescono a centrare la porta. Jeremy Hatchi è il giocatore chiave da tenere d’occhio.
Il Montpellier, allenato dall'ex giocatore dell'Inter Zoumana Camara, invece, arriva da un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Amiens SC. I numeri evidenziano equilibrio: 4 gol fatti e 4 subiti nelle prime quattro giornate. Pur creando molte occasioni (46 tiri totali come Guingamp), la precisione è inferiore: solo 9 tiri nello specchio, a dimostrazione che la squadra genera opportunità ma fatica a concretizzarle. Nathanael Mbuku è uno dei giocatori più importanti della squadra, pronto a influenzare nuovamente l’esito della partita.
Le probabili formazioni di Guingamp-Montpellier—
Il Guingamp si schiererà con Ortola tra i pali, protetto da una difesa a quattro composta da Koffi, Gomis, Demouchy e Abdallah. A centrocampo agiranno Hatchi, Louiserre, N'Landu e Ott, mentre il reparto offensivo vedrà la coppia Hemia-Mafouta pronta a finalizzare le azioni.
Il Montpellier scenderà in campo con Ngapandouetnbu tra i pali, portiere arrivato dal Nîmes e con un passato nel Marsiglia. La difesa a tre sarà composta da Laporte, Omeragic e Jullien, con Omeragic capitano della squadra e nazionale svizzero. A centrocampo agiranno Mincarelli, Savanier, Mouanga e Tchato, mentre il tridente offensivo sarà formato da Mbuku, attaccante congolese ed ex Augsburg, Ndiaye e Mendy.
Guingamp (4-4-2): Ortola, Koffi, Gomis, Demouchy, Abdallah, Hatchi, Louiserre, N'Landu, Ott, Hemia, Mafouta. Allenatore: Ripoll.
Montpellier (3-4-3): Ngapandouetnbu, Laporte, Omeragic, Jullien, Mincarelli, Savanier, Mouanga, Mbuku, Ndiaye, Tchato, Mendy. Allenatore: Camara.
