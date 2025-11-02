Lille-Angers: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Due realtà agli estremi della classifica si affrontano nella 11ª giornata di Ligue 1. Da un lato il Lille, che punta a rilanciarsi dopo un passo falso ma resta in corsa per l’Europa; dall’altro l’Angers, in piena lotta per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.
Qui Lille—
Il Lille di Bruno Génésio arriva da una sconfitta amara contro il Nizza, ma il percorso complessivo resta solido. Con 17 punti in 10 partite e un bilancio offensivo da 22 gol segnati, i “Dogues” restano una delle squadre più pericolose del campionato. In casa, poi, il Lille sa farsi rispettare: 3 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta davanti ai propri tifosi. L’obiettivo è chiaro, ripartire subito e consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.
Qui Angers—
Momento complicato per l’Angers, che si presenta a Lille con tante incognite e pochi sorrisi.La formazione di Alexandre Dujeux ha raccolto solo 10 punti, segnando appena 8 gol in 10 partite: un dato che fotografa bene le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di identità.
Fuori casa il rendimento è disastroso, zero vittorie in cinque trasferte, con prestazioni spesso generose ma poco concrete. Il recente pareggio contro il Marsiglia ha dato un minimo di fiducia, ma la sfida di domenica richiederà un salto di qualità importante, soprattutto in fase difensiva.
Lille-Angers, probabili formazioni—
LILLE (4-2-3-1): Bodart; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; André, Bentaleb; F. Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Igamane. Allenatore: Bruno Genesio
ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, O. Camara, Lefort, Hanin; Belkebla, Belkhdim; Raolisoa, Abdelli, Sbaï; Chérif. Allenatore: Alexandre Dujeux
