Lille-Lione: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Lille-Lione, sesta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 04:17

Lille-Lione, siamo solo alla sesta giornata di Ligue 1, eppure la sfida tra la squadra di Genesio e quella di Fonseca assume già i contorni di una sfida di qualificazione alla prossima Champions League. Entrambe hanno inaugurato bene la stagione, gli ospiti precedono i padroni di casa, di due lunghezze in classifica e in caso di successo, aggancerebbero il PSG in vetta.

Lille-Lione: dove vedere la Ligue 1 in Tv e in Streaming — LILLE LIONE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 1 LIVE - Con Bet365 puoi seguire Lille-Lione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Lille-Lione in diretta streaming. La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 17:15, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Lille — Il Lille, guidato da Bruno Génésio, si presenta con grande fiducia: 10 punti conquistati in 5 giornate grazie a 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Tra le mura amiche la squadra ha dimostrato solidità, con 2 successi su 2 partite giocate in casa, e un attacco prolifico capace di segnare 13 reti complessive finora. Lille ha un buon ritmo, avendo vinto 4 delle ultime 5 partite, e punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in zona alta di classifica.

Qui Lione — L’Olympique Lione sotto la guida di Paulo Fonseca, occupa attualmente il 3° posto con 12 punti: 4 vittorie e 1 sconfitta, con una difesa solida che ha subito solo 3 gol. La squadra ha mostrato grande compattezza, anche se la trasferta non è sempre stata impeccabile (1 vittoria e 1 sconfitta fuori casa). La vittoria contro il FC Utrecht in Europa ha dato ulteriore fiducia ai biancoblu, che vogliono confermare la loro competitività anche in Ligue 1.

Lille-Lione, probabili formazioni — LILLE (4-2-3-1): Ozer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Santos; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Merah; Karabec, Tolisso, Fofana; Martin Satriano. Allenatore: Paulo Fonseca.