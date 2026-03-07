Lo streaming gratis della gara di Ligue 1 Lille-Lorient: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

La Ligue 1 propone una sfida interessante tra Lille e Lorient, in programma domenica 8 marzo alle ore 17:15. I padroni di casa occupano la sesta posizione con 40 punti e cercano di restare agganciati alla zona europea, mentre il Lorient è decimo a quota 33 e punta a continuare una stagione fin qui solida e senza troppi affanni.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lille-Lorient in streaming gratis:

Dove vedere Lille-Lorient in diretta TV e streaming LIVE — La partita sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Lille-Lorient nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lille di Bruno Genesio si presenta con un 4-2-3-1 che punta molto sulla qualità tra le linee. André e Bouaddi avranno il compito di garantire equilibrio a centrocampo, mentre Haraldsson e Fernandez proveranno ad accendere la manovra offensiva alle spalle di Giroud, riferimento centrale dell’attacco. Con 40 punti in classifica, l’obiettivo è restare in corsa per le competizioni europee.

Il Lorient, guidato da Olivier Pantaloni, risponde con un 3-4-2-1 che privilegia compattezza difensiva e ripartenze rapide. Abergel ed Ebong dovranno gestire il ritmo in mezzo al campo, mentre Pagis e Makengo agiranno tra le linee per supportare Bamba, principale terminale offensivo della squadra.

Le probabili formazioni di Lille-Lorient — Il confronto promette intensità e duelli sulle corsie laterali, con il Lille più orientato al possesso palla e il Lorient pronto a sfruttare gli spazi in contropiede.

Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni