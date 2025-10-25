Lille-Metz in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Lille-Metz in Ligue 1: analisi completa e streaming live su Bet365. Chi ritroverà il sorriso e chi rischia il cambio in panchina?

Stefano Sorce 25 ottobre - 18:48

La Ligue 1 torna in campo domenica 26 ottobre 2025 alle 16:00 allo Stade Pierre-Mauroy, dove il Lille ospita il Metz in una sfida che mette una squadra in rinascita contro un’altra ancora in piena crisi. Guarda Lille–Metz GRATIS in streaming live su Bet365!

Come arrivano le due squadre — Il club guidato da Bruno Genesio si presenta dopo aver sconfitto il Nantes 2-0 in trasferta, risultato che ha rimesso in moto il motore dopo tre turni consecutivi senza vittoria. Ora i grandi obiettivi ritornano alla ribalta: zona Champions e una classifica più tranquilla. La stagione del Lille fin qui recita 16 gol fatti, 10 subiti, e un bilancio di quattro successi in otto gare. Restano però problemi fisici importanti, con Caillard, Ousmane Touré e Alexsandro ancora fuori dal gruppo.

Per il Metz la strada è quanto mai in salita. Con soli due punti raccolti finora, la squadra allenata da Stéphane Le Mignan appare in piena emergenza: zero vittorie in otto incontri, fragile dietro e poco incisiva davanti. Con numerose assenze tra cui Malick Mbaye, Benjamin Stambouli e Michel Mboula, la trasferta a Lille assume i contorni di una prova da dentro o fuori. In caso di sconfitta, il cambio in panchina appare una possibilità concreta.

Le probabili formazioni di Lille-Metz — Il Lille di Bruno Genesio dovrebbe scendere in campo con Ozer tra i pali e una linea difensiva composta da Meunier, Mbemba, Ngoy e Perraud, chiamati a mantenere equilibrio e a supportare la fase di costruzione dal basso. In mediana agiranno André e Bouaddi, una coppia dinamica che dovrà garantire copertura e continuità di gioco. Sulla trequarti toccherà a Correia, Haraldsson e Sahraoui fornire qualità e imprevedibilità nell’ultimo passaggio, con Olivier Giroud punto di riferimento offensivo pronto a sfruttare ogni opportunità in area avversaria.

Il Metz di Stéphane Le Mignan riparte invece da Fischer in porta, protetto da una retroguardia a tre formata da Gbamin, Yegbe e Ballo-Touré. Sulle fasce, Kouao e Tsitaishvili saranno chiamati a garantire spinta e coperture, mentre al centro del campo toccherà a Traoré e Stambouli provare a tenere botta contro la maggiore qualità tecnica dei padroni di casa. Nel reparto avanzato ci sarà il talento di Hein, molto bravo anche sulle palle inattive, e Sabaly a supporto di Diallo, incaricato di guidare il tentativo offensivo dei granata in una partita che potrebbe essere decisiva per le sorti stagionali del Metz.

Lille (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Mbemba, Ngoy, Perraud; André, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore: Genesio.

Metz (3-4-3): Fischer; Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré; Kouao, Traoré, Stambouli, Tsitaishvili; Hein, Diallo, Sabaly. Allenatore: Le Mignan.

