Lille-Strasburgo: Diretta live e streaming gratis del match

Chiusura di giornata importante in Ligue 1 tra un Lille in cerca di risposte dopo due ko consecutivi e uno Strasburgo rinvigorito dai recenti risultati

Stefano Sorce 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 02:00)

La domenica di Ligue 1 si chiude al Pierre-Mauroy con una sfida che pesa sulla corsa europea. Lille-Strasburgo si affrontano nella 19ª giornata con stati d’animo opposti: i padroni di casa cercano riscatto dopo un brusco rallentamento, gli ospiti provano a dare continuità ai segnali di risveglio.

Dove vedere Lille-Strasburgo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Lille-Strasburgoin streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Lille ha vissuto un avvio di 2026 complicato. Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, i Dogues hanno incassato due sconfitte pesanti contro Rennes e PSG, perdendo terreno nella corsa Champions e scivolando al 5° posto con 32 punti. Il sorpasso del Lione ha lasciato il segno, così come il distacco ridotto dal Rennes, ora a una sola lunghezza. La squadra di Bruno Génésio resta comunque tra le più produttive del campionato, con 33 gol segnati, ma le recenti difficoltà difensive e l’emergenza infortuni hanno inciso sulla continuità di rendimento.

Lo Strasburgo, invece, sembra aver cambiato passo. Settimo con 27 punti, il club alsaziano arriva a Lille forte di tre risultati utili consecutivi e della vittoria per 2-1 contro il Metz, arrivata dopo oltre due mesi senza successi in Ligue 1. L’arrivo di O’Neil in panchina ha ridato fiducia e organizzazione a una squadra che ora punta a risalire ulteriormente la classifica.

Le probabili formazioni di Lille-Strasburgo — Il Lille dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. Özer tra i pali, difesa con Meunier, Ngoy, Mandi e Perraud. In mediana spazio a Bentaleb e Bouaddi, mentre sulla trequarti agiranno Correia, E. Mbappé e Fernandez-Pardo, a supporto dell’esperienza di Giroud in avanti.

Lo Strasburgo risponde con lo stesso modulo. Penders in porta, linea difensiva composta da Doué, Doukouré, Sarr e Chilwell. In mezzo al campo El Mourabet e Barco, mentre alle spalle della punta Panichelli agiranno Moreira, Enciso e Godo.

Lille (4-2-3-1): Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Bouaddi; Correia, E. Mbappé, Fernandez-Pardo; Giroud

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Doué, Doukouré, Sarr, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.