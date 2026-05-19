Il Lillestrom vuole continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica, mentre il Kristiansund cerca punti importanti per allontanarsi dalla parte bassa. Mercoledì 20 maggio, alle ore 19:00, le due squadre si affronteranno all’Aaraasen Stadion in una sfida valida per l’Eliteserien norvegese. I padroni di casa arrivano da un momento molto positivo, soprattutto davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti stanno vivendo settimane più complicate e proveranno a reagire dopo le ultime sconfitte consecutive. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LILLESTROM-KRISTIANSUD CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Lillestrom arriva a questa partita in uno dei momenti migliori del proprio campionato. La squadra allenata da Hans Erik Ødegaard ha già conquistato sei vittorie nelle prime nove giornate e davanti al proprio pubblico ha costruito gran parte della propria forza. Le ultime due gare casalinghe si sono infatti concluse con due successi convincenti, incluso il 3-1 rifilato al Sandefjord nell’ultimo turno. I gialloneri stanno mostrando equilibrio, continuità e una buona varietà offensiva, con diversi giocatori già protagonisti in zona gol. Karlsbakk continua a essere il principale riferimento offensivo della squadra, mentre Felix Va sta incidendo moltissimo anche dal punto di vista degli assist e della qualità nelle transizioni offensive. I numeri raccontano inoltre una squadra molto solida anche difensivamente, con appena sette gol subiti nelle prime nove giornate.

Il Kristiansund, invece, arriva all’Aaraasen Stadion in una situazione decisamente più delicata. Gli ospiti hanno perso sei delle ultime dieci partite di campionato e nelle ultime settimane hanno faticato parecchio soprattutto nella gestione difensiva delle gare. L’ultimo ko contro il Molde ha confermato le difficoltà di una squadra che spesso fatica a mantenere il possesso palla e che concede troppo agli avversari nei momenti di maggiore pressione. Tuttavia, il Kristiansund può aggrapparsi ai recenti precedenti contro il Lillestrøm: le ultime due sfide dirette sono infatti terminate con due vittorie consecutive dei biancoblù, fattore che potrebbe almeno dare fiducia dal punto di vista mentale.

Le probabili formazioni di Lillestrom-Kristiansund

Il Lillestrom dovrebbe confermare il 4-3-3, affidandosi alla qualità offensiva di Karlsbakk e alla velocità di Drammeh nel tridente. A centrocampo Nyheim e Woxen avranno il compito di dare ritmo e intensità alla manovra.

Il Kristiansund dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 più prudente, puntando sulle ripartenze e sulla rapidità di Isah e Alvheim negli spazi aperti.

Lillestrom (4-3-3): Dahlberg; Ranger, Moen Foss, Gabrielsen, Ottesen; Karlsbakk, Woxen, Nyheim; Jebara, Felix Va, Drammeh.

Kristiansund (4-3-3): Saether; Munksgaard, Juliusson, Ulvestad, Flex; Igor, Niklas Ødegaard, Bruseth; Isah, Alvheim, Hestetun Kilen.

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