Sfida chiave in Ligue 1 tra Lione e Auxerre: i padroni di casa puntano alla terza vittoria consecutiva per consolidare la zona Champions
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La corsa alla Champions passa anche da qui: Lione-Auxerre, in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00, mette davanti una squadra lanciata e una che si gioca tutto per restare in Ligue 1. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LIONE-AUXERRE SU BET365
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Il momento delle due squadre
Il Lione arriva a questo appuntamento nel suo miglior momento stagionale. Le due vittorie consecutive, soprattutto quella pesante contro il PSG, con le reti di Endrick e Afonso Moreira, hanno rilanciato definitivamente le ambizioni della squadra di Fonseca, ora saldamente al terzo posto. L’obiettivo è chiaro: difendere la posizione e blindare l’accesso alla prossima Champions League. Il margine non consente distrazioni, e gare come questa devono diventare obbligatoriamente tre punti.
L’Auxerre, invece, vive una situazione opposta. Nonostante quattro risultati utili consecutivi, la classifica resta complicata e la salvezza è ancora lontana. Il distacco dalle posizioni utili pesa e il calendario non aiuta. Ogni partita è ormai un dentro o fuori, ma contro squadre di questo livello il margine di errore è praticamente nullo.
Le probabili formazioni di Lione-Auxerre
Il Lione dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 ben strutturato, con Tolisso e Mangala a dare equilibrio e qualità in mezzo al campo. Sulle corsie attenzione agli inserimenti di Tagliafico e alla spinta di Maitland-Niles, mentre davanti la coppia Endrick–Moreira sarà il riferimento offensivo per sfruttare la superiorità tecnica.
L’Auxerre risponde con un 4-2-3-1 più prudente, cercando di chiudere gli spazi e ripartire. In mezzo al campo Owusu e Danois avranno il compito di proteggere la difesa, mentre sulla trequarti servirà qualità da parte di Faivre e Namaso per innescare Sinayoko, principale riferimento offensivo.
Lione (4-4-2): Greif; Tagliafico, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Vinicius, Tolisso, Mangala, Morton; Endrick, Moreira.
Auxerre (4-2-3-1): Percin; Mensah, Diomande, Okoh, Senaya; Danois, Owusu; Casimir, Namaso, Faivre; Sinayoko.
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