Lione-Barcellona: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Venerdì 23 gennaio alle 20:45 l’ASVEL Lyon-Villeurbanne accoglie il Barcellona all’Astroballe in una sfida che mette a confronto due squadre con obiettivi diversi ma entrambe a caccia di punti pesanti nella regular season di Eurolega. I francesi cercano un colpo di prestigio davanti al proprio pubblico, mentre i blaugrana puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.
L’ASVEL arriva all’appuntamento con la consapevolezza di dover alzare il livello soprattutto nella metà campo difensiva. I numeri stagionali raccontano una squadra capace di produrre buone fiammate offensive, ma spesso in difficoltà nel contenere avversari strutturati e profondi. Il fattore campo rappresenta una delle poche vere armi a disposizione dei francesi, chiamati a giocare una partita di grande energia e intensità emotiva.
Il Barcellona, al contrario, si presenta come una delle formazioni più complete e fisiche dell’intera competizione. La squadra di Roger Grimau ha costruito la propria identità su equilibrio, controllo del ritmo e solidità nei momenti chiave, facendo leva su un roster profondo e ricco di esperienza europea. L’obiettivo è evitare cali di concentrazione e gestire la gara senza concedere inerzia agli avversari.
