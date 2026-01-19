Lione-Kaunas: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 19 gennaio - 19:34

All’Astroballe non è una partita come le altre: è uno di quegli incroci in cui la classifica pesa quanto le sensazioni. ASVEL e Žalgiris arrivano a questo confronto sapendo che ogni possesso può valere più dei due punti in palio, perché racconta ambizioni, limiti e direzione della stagione. Da una parte una squadra che cerca risposte e continuità, dall’altra un gruppo che ha già costruito certezze e vuole trasformarle in risultati. Il campo, come spesso accade in Eurolega, sarà il giudice più severo.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Lione-Kaunas:

Lione-Kaunas: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv — Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Lione — L’ASVEL Lyon-Villeurbanne si avvicina a questa gara in una fase delicata della propria stagione, dove la sensazione è quella di una squadra ancora alla ricerca di equilibrio. Il talento non manca, ma l’identità resta fragile e fortemente legata all’andamento emotivo della partita. Quando riesce a imporre un ritmo basso e a trasformare la gara in una battaglia difensiva, l’ASVEL sa essere fastidiosa e competitiva, soprattutto davanti al pubblico dell’Astroballe. Tuttavia, le difficoltà nel creare vantaggi continui a metà campo e la scarsa fluidità offensiva rendono complicato mantenere costanza per quaranta minuti, con cali che spesso emergono nella seconda metà di gara.

Qui Zalgiris Kaunas — Lo Žalgiris Kaunas arriva invece con una fisionomia molto più riconoscibile e affidabile. La squadra di Trinchieri dà l’idea di sapere sempre cosa fare in campo: esecuzioni pulite, gestione attenta dei possessi e una durezza mentale che le permette di restare lucida anche nei momenti di pressione. Non è una squadra che vive di fiammate, ma di continuità, capace di logorare l’avversario possesso dopo possesso. Se riesce a controllare il ritmo e a evitare di farsi trascinare su un piano emotivo, lo Žalgiris ha tutti gli strumenti per indirizzare la partita sui propri binari e far pesare la propria maggiore solidità complessiva.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Lione-Kaunas: