Lione-Lavallois: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Lione-Lavallois in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 20:32)

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 20:30, il Groupama Stadium sarà il teatro della sfida tra Olympique Lione e Stade Lavallois, valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Lione-Lavallois in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Coppa di Francia.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Lione-Lavallois nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Lyon arriva all’appuntamento nel miglior momento possibile. La squadra di Paulo Fonseca ha trovato continuità e fiducia, come dimostrano le cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite ufficiali. Un filotto impeccabile, senza sconfitte, che certifica la solidità di un gruppo capace di unire equilibrio difensivo ed efficacia offensiva. L’ultima affermazione, l’1-0 casalingo contro il Lille, ha confermato la maturità raggiunta dai rossoblù, mentre in Coppa di Francia il successo per 2-1 in trasferta sempre contro il Lille nel turno precedente ha rafforzato la consapevolezza dei propri mezzi. Con 5 gol segnati e uno solo subito nelle ultime uscite, il Lyon si presenta da favorito, pronto a sfruttare il fattore campo per continuare il proprio cammino nel torneo.

Dall’altra parte c’è uno Stade Lavallois che ha vissuto un avvio di stagione estremamente positivo, con quattro vittorie consecutive che avevano acceso entusiasmo e ambizioni. Tuttavia, la recente sconfitta interna contro il Pau FC (0-1) ha rappresentato un brusco stop e potrebbe aver inciso sul morale della squadra. Nonostante numeri offensivi importanti – 15 gol segnati senza subirne nelle ultime gare prima del ko – il momento attuale impone una riflessione.