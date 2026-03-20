Lione-Maccabi Tel Aviv: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Lione-Maccabi Tel Aviv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 marzo - 10:00

Venerdì 20 marzo 2026, alla LDLC Arena, si disputerà la partita di Eurolega tra ASVEL Lyon-Villeurbanne e Maccabi Tel Aviv. La sfida promette di essere interessante, soprattutto per la differenza di motivazioni tra le due squadre. Mentre i francesi giocano più per onore e orgoglio, gli israeliani hanno ancora in ballo le loro speranze di accedere alla zona play-in e sono costretti a ottenere un risultato positivo.

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Qui Lione — Il Lione arriva all’incontro in una situazione molto difficile: la squadra è ultima in classifica con un bilancio di 8 vittorie e 23 sconfitte. La stagione dei francesi è stata caratterizzata da grandi difficoltà e la squadra ormai gioca senza pressioni, cercando di riscattarsi solo per orgoglio. Nell’ultimo turno, l’ASVEL ha perso il derby francese contro il Paris Basketball (90-81), confermando le problematiche della stagione.

Qui Maccabi Tel Aviv — Il Maccabi invece è tredicesimo in classifica con 14 vittorie e 17 sconfitte e ha bisogno di un successo per restare in corsa per i play-in. La squadra israeliana arriva da una sconfitta pesante contro l’Olimpia Milano, ma resta più motivata e con maggior qualità rispetto ai padroni di casa. Questa partita diventa quindi quasi obbligatoria per il Maccabi, che deve vincere per continuare a sperare nelle fasi finali della competizione.